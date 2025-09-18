◇陸上 世界選手権東京大会第6日 女子5000メートル予選（2025年9月18日 国立競技場）

女子5000メートル予選が行われ、広中璃梨佳（24＝日本郵政グループ）は15分10秒68の2組13位で決勝進出はならなかった。

各組上位8人が決勝に進むという状況の中、スタートと同時に飛び出した。一時50メートル近く2位以下を突き放すハイペースで進んだ。まさに大逃げ。国立競技場の満員のファンからも大歓声が起きた。ラスト2周で後続にとらえられ、ラスト1周はついていけなかったが、勇気ある走りだった。

13日の1万メートル決勝では、トップに立つなど自分のペースで引っ張り、終盤の驚異的な粘りで6位入賞を果たした。この日も序盤から先頭争いに加わるなど積極的は走り、満員の国立競技場をわかせた。

パリ五輪イヤーの昨季、広中は絶望の淵に立たされていた。膝を故障し、2大会連続入賞の懸かる五輪出場はかなわなかった。半年間、走れない時期も経験。久々に走ると「喜びを感じられた」と振り返る。冬季練習も順調に消化。「悔しさをバネに頑張って来られた。昨年の1年を良かったと思える年にしたい」と前を向き、挑んだ舞台だった。

予選突破こそならなかったが、広中の復活を日本中が目に焼き付けた。