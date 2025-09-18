山口智子、美肩＆スラリ美脚堂々披露 シースルースカート姿で登場【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の山口智子が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】山口智子、美肩＆スラリ美脚のぞく衣装
山口は、ノースリーブトップスから美しい肩をのぞかせ、シースルースカートからはスラリとした脚を披露。首元には3000万超えのネックレスを輝かせ、きらびやかなジュエリーを身にまとい華やかさをプラスした。
カルティエの象徴である「パンテール」をテーマとしたアニメにて声の出演を果たす山口。同アニメで描かれる自由な精神や個としての強さ、美を見極めている力について共感することを聞かれると「パンテールが目標とする輝きに向かって、しなやかに美しく、気高く誇り高く、そして知的に突進していく姿は生命体として憧れます。私も一人の一つの生命体として目指していきたい道です」と語った。また、ジュエリーについて「やはり本物の輝きって違いますよね。鉱物は地球創生の頃から生きている生命体だと思うので、生命としての本物の輝きを身に染みて感じます。今、ジュエリーからパワーを吸収し授けていただいている気持ちです」と声高らかに語った。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、山口のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
