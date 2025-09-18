木戸大聖、ブラックセットアップでクールな雰囲気 高額ジュエリーアピール【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】俳優の木戸大聖が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】木戸大聖、高額ジュエリー身につける
キラキラと輝く装飾が施されたブラックのセットアップ姿で登壇した木戸。フォトセッションにはクールに応え、198万円の時計や、60万円超えのリングなどをアピールしたポージングを披露した。本ブティックの印象的なところを聞かれると「特に1階のフロアは、店舗に入ってきた時の最初のインパクト。自分がお客さん気分で入った時に最初から心を掴まれるなというフロアだったなと思って」とコメント。「特に和紙を4枚構造で作られてるパンテールのアートは、4枚だからこそ、光の当たり具合とか影の当たり具合によって、作り方によって、奥行きをすごい感じさせられる面白いアートだなと思いました」と感想を述べた。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
