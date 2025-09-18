芳根京子、純白フリルドレス×ツヤ感メイクで魅力全開「すぐ自信を失ってしまう性格」仕事で心がけていること【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の芳根京子が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】芳根京子、魅力全開のフリルドレス
芳根は、フリルが印象的な純白のドレスでガーリーな雰囲気を演出。ダイヤモンドが輝くイエローゴールドのネックレスが輝きを助長させた。
メゾンの象徴「パンテール」の精神を体現している本ブティックにちなんで自身の中で「パンテールらしい、力強さや優雅さを兼ね備えた一面」について聞かれた芳根は「私はちょっと気を抜くとすぐ自信を失ってしまう性格なので、お仕事は特にしっかり準備をして自信を作る準備をすることを心がけています。なので、お芝居をしているときの自分はいつもの自分より胸を張って現場にいられているかなと思っております」と笑顔で語った。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、芳根のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆芳根京子、純白ドレス姿披露
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
