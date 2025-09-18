元乃木坂46中村麗乃、美脚際立つカナダ旅行コーデに反響「ガーリーで似合う」
【モデルプレス＝2025/09/18】元乃木坂46の中村麗乃が18日、自身のInstagramを更新。カナダ旅行での美しい脚が際立つファッションを公開した。
【写真】中村麗乃、カナダ旅行で美脚披露
中村は「ふく。現地調達したリボンのネックレスとヘアアクセがお気に入り」とコメントし、カナダ・モントリオールの街並みを背景に美しい脚が際立つ白いワンピーススタイルを披露した。白いブーツと合わせた統一感のあるコーディネートで、現地で購入したというリボンアクセサリーがポイントとなっている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「素敵」「二度見した」「ガーリーで似合う」「美脚」「海外似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村麗乃、カナダ旅行で美脚披露
◆中村麗乃、美脚際立つ海外旅行コーデ披露
中村は「ふく。現地調達したリボンのネックレスとヘアアクセがお気に入り」とコメントし、カナダ・モントリオールの街並みを背景に美しい脚が際立つ白いワンピーススタイルを披露した。白いブーツと合わせた統一感のあるコーディネートで、現地で購入したというリボンアクセサリーがポイントとなっている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「素敵」「二度見した」「ガーリーで似合う」「美脚」「海外似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】