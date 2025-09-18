「give someone a run for one’s money」の意味は？そういう意味だったの…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「give someone a run for one’s money」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、勝負ごとの際に使う言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「（競争や勝負で）手強い相手になる」でした！
「give someone a run for one’s money」は「（競争や勝負で）手強い相手になる、互角に渡りあう」という意味のイディオムです。
「She’s giving all the top students a run for their money.」
（彼女は成績優秀者たちと互角に勝負している）
このイディオムを覚えて、ぜひ実際に使ってみてくださいね。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部