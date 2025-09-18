「give someone a run for one’s money」の意味は？そういう意味だったの…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、勝負ごとの際に使う言葉です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「（競争や勝負で）手強い相手になる」でした！

「give someone a run for one’s money」は「（競争や勝負で）手強い相手になる、互角に渡りあう」という意味のイディオムです。

「She’s giving all the top students a run for their money.」

（彼女は成績優秀者たちと互角に勝負している）

このイディオムを覚えて、ぜひ実際に使ってみてくださいね。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。