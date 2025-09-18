コレ迷惑！「傘の水平持ち」や「傘の開閉で飛沫をまき散らす人」→傘マナーがなっていない人、多くないですか？【作者に聞く】
働くなかで遭遇する災難や理不尽を、哀愁漂うタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。青木さんの作品は、多くの人が経験した「あるある」シーンを描き、共感を呼んでいる。本稿では、サラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』のなかから、傘の持ち方に関するエピソードを紹介する。
「傘の持ち方」を漫画にしたきっかけについて、青木さんは「閉じた傘で後方を突き刺すように歩く人に出会ったときに、何かしらの形で漫画にできないかと思い描いた。なので、今回はどちらかと言うと、創作漫画として見てほしい」と語る。
注意しようとするシーンは勇気のいる行為だとしながらも、「ただ口頭で注意をしても、こういう持ち方をする人は何が危険なのか理解してもらえないと思う」と述べる。そのため、「実際に軽く刺さりに行って、叫びちらして地面をのたうち回るとか効果的な気もする(サッカーでフリーキックを貰うため大げさに痛がるかの如く)。その行為が、どれだけの危険性を持っているかということを実際に見せることが、1番の防止になるのではないかと思う」と、過激ながらも効果的だと考える方法を提案した。
「持ち方」以外に、他人の傘に悩まされた経験については、「地下鉄の駅に入ろうとしたら、目の前のおばちゃんが高速で傘を開閉していて飛沫(しぶき)をもろにもらったことがあります。そのあと、おばちゃんは気まずそうな顔で去っていきましたが…」と、思わず苦笑してしまうエピソードを明かした。
