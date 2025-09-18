その後いがみ合う関係になった2人…来店時間をずらせばいいのに｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第26話をごらんください。

警察で、自分が「警察を呼んで！」と怒鳴られたことに同情をしてもらい、親切にしてもらったと思っている問句さん。ナエくまさんにも共感してもらいたいようですが、状況を知っているので擁護も共感もできません。





そんなできごとをよそに、女性客側の態度に変化が現れました。

©naekuma358

©naekuma358

数日後、トラブルが起きてからの女性客と問句さんの関係を、店員の坂本さんに尋ねるナエくまさん。





©naekuma358

©naekuma358

坂本さんによると、問句さんが一方的に女性客を睨みつける関係に変化が起きたようです。





©naekuma358

©naekuma358

女性客も、問句さんにいろいろ言うようになったとのこと。ナエくまさんは「タガが外れたのかな？」と、2人の様子を想像します。





©naekuma358

©naekuma358

女性客が何か言うと、問句さんが言い返し、2人は常に店内でいがみ合う仲になったようでした。





©naekuma358

女性客も問句さんにいろいろ言うようになったと坂本さん。言っては言い返し、2人は店内でいがみ合っているそうです。



そんな話を聞き、鉢合わせしないように工夫してくれればいいのに…と思うナエくまさんでした。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）