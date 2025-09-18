中国で、旧日本軍の731部隊を題材とした映画の公開が18日から始まりました。現地の一部の日本人学校が休校となるなど、反日感情の高まりが懸念されています。

中国・上海の映画館でスクリーンを食い入るように見る人。一方で目を背ける人も。見ていたのは、18日に公開された映画「731」です。第二次世界大戦中、中国の旧満州で細菌兵器などの研究を行っていたとされる旧日本軍「731部隊」を題材にした映画です。

観客「見ていて胸が痛かったです」「この歴史を記憶しないといけない」

反日感情の高まりが懸念される映画の公開。

記者「こちらの映画館では、初回の上映時間を18日の日付に合わせて午前9時18分から行っています」

■「9月18日」は“反日感情が高まる日”

当初予定していた「7月31日」から延期され、「9月18日」の公開となりました。延期の理由は明らかにされていませんが、「9月18日」は、中国では“反日感情が高まる日”とされています。

さかのぼること94年、1931年9月18日。中国・遼寧省で旧日本軍が鉄道の線路を爆破した「柳条湖事件」が起きた日です。旧日本軍は、これを中国側によるものだとして出兵し、「満州事変」につながりました。

9月18日は「国の恥を忘れてはならない日」。中国では、そう位置づけられ、例年、式典が行われています。

現地時間午前9時18分には、鐘とサイレンが鳴らされました。

■1年前には日本人学校に通う児童が刃物で刺され死亡

ちょうど1年前には、深センで日本人学校に通う児童が刃物で襲われ、死亡する事件も起きました。日本人を狙った犯行かは、わかっていませんが、現地に住む日本人は、息を潜める生活を余儀なくされています。18日は一部の日本人学校で、休校などの対応が取られました。

そして今年は、中国政府が「抗日戦争勝利80年」と位置づける年です。北京で軍事パレードを行うなど中国政府は戦勝国としての立場を強調しています。

さらに、「日本との戦争」をテーマにした映画の公開が「731」以外にも相次いでいます。

■日本人っぽい服装、そぶり…「この時期はしない」

続く警戒の日々に、上海で働く日本人は…。

上海で暮らす日本人「節目の年、過去に何かあった日、いろんな思いを感じる方が中国には、いらっしゃる。日本人っぽい服装や、そぶりは、この時期は特にしないように気をつける」

男性は妻と2人暮らし。普段の生活で不安は感じていないといいますが、日中の歴史に関わる時期には注意していると話します。

上海で暮らす日本人「こういう理由で、ああいう行動に出る方がいるとわかれば、そういうことはしないでおこうと、常日頃から気をつけられるが、そうでなければ備えができない。つまり、いつ自分の身に降りかかるかわからない」

日本大使館などは注意を呼びかけています。