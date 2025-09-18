『ボイプラ2』今夜“ファイナリスト”16人決定 TOP8に“変動”
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第10話が、きょう18日午後9時20分から放送される。
【番組カット】何があったの…？怒りをぶつけるカンミン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第9話では、セミファイナルの「デビューコンセプトバトル」のミッションを行い、「MAIN DISH」「Lucky MACHO」「Chains」「Sugar HIGH」の4曲の新曲ステージが公開された。そして、世界中のスタークリエイターからの投票を経て、今夜ついにファイナルに進出する“ファイナリスト16人”が発表される。
公開された予告映像では、TOP8に変動があったこと、16位の候補が全員「Sugar HIGH」のメンバーであることが明かされる場面が映し出されている。日本人練習生のマサトは「脱落したくない」とくもった表情を見せ、ナ・ユンソは「楽しい道のりでした」とぽつりとつぶやいている。
