THE RAMPAGE、全国12都市23公演のアリーナツアー開催決定「ここでぶちかます」
『“LDH PERFECT YEAR 2026”解禁イベント』が18日、都内で行われ、EXILE TRIBEらLDH所属32人が登壇。THE RAMPAGEの陣、川村壱馬が出席し、全国12都市23公演にわたるアリーナツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"』の開催を発表した。
【集合ショット】圧巻すぎる…！MAKIDAI、NAOTOら総勢32人が大集合
川村は「これまでにない時間にしたいと思います」とにっこり。「LDH PERFECT YEAR 2026」の「特攻隊長みたいな感じで走っていきたいと思います」と意気込んだ。2020年の中止を振り返り、「そこだけがひっかかる、前に進めなかった」と悔しさをにじませ、「ここでぶちかまそうと」と力を込めた。
陣は「デビュー10周年なので、歴史を見ていただきたいので、表題曲など、どこかで聞いたことあるなっていう曲で。自分たちにとってのベストライブを構築していきます」と公演プランを明かした。
イベントにはほかに、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY、劇団EXILE、f5ve、Girls2、Lucky2、佐藤晴美が登壇した。
■THE RAMPAGE アリーナツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "(R)MPG"』日程
2月28日（土）：三重県営サンアリーナ（三重）
3月7日（土）、8日（日）：ららアリーナ東京ベイ（千葉）
3月21日（土）、22日（日）：長野ビッグハット（長野）
3月26日（木）、27日（金）：Aichi Sky EXpo（愛知県国際展示場）ホールA（愛知）
4月15日（水）、16日（木）：大阪城ホール（大阪）
4月28日（火）、29日（水・祝）：マリンメッセ福岡A館（福岡）
5月13日（水）、
14日（木）：大阪城ホール（大阪）
5月19日（火）、20日（水）：横浜アリーナ（神奈川）
6月20日（土）、21日（日）：サンドーム福井（福井）
7月1日（水）、2日（木）：エコパアリーナ（静岡）
7月11日（土）、12日（日）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）（宮城）
7月25日（土）、26日（日）：広島グリーンアリーナ（広島）
