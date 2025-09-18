9ºÐÃË»ù¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡¡ÖÍ§Ã£¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¾®³ØÀ¸¤«¤éÄÌÊó¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬ùõ»Ô
9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È18Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô¤ÎÌðºîÀî¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÀî¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾®³ØÀ¸¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢Àî¤ÎÎ®¤ì¤ÏÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï2¡¢3¿Í¤Ç²ÏÀîÉß¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿å¿¼¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î®¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ï¡¢ÌðºîÀî¤Ë¤«¤«¤ëÆüÌ¾¶¶¤«¤éÆî¤ËÌó800¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£