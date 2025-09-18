「重くて動きづらい」“長靴”で思わぬ危険も…大雨で冠水時には靴選びに注意　長靴に水が入る深さならスニーカーが動きやすい

大雨が街を襲うと、思いがけず冠水や浸水した場所を歩くことになる。

雨の日に欠かせないのが長靴だが、水の深さによっては、長靴が思わぬ危険につながる可能性がある。

長靴に水が入る深さでは、スニーカーの方が…

秋田・八郎潟町で行われた避難訓練。

長靴を履いて、浸水現場に見立てたプールの中を歩く。すると…

参加者：

なんかいつもより水の抵抗がある感じで、歩きづらかったです。

なぜ長靴だと歩きづらいのか？そこには水の深さが関係していた。

取材班も、長靴を履いて歩いてみる。

山崎友海也アナウンサー：

長靴で水に入ると、靴の中に水がたくさん入り込んで重く、かえってとても動きづらいです。

長靴に水が入る深さでは、スニーカーの方が動きやすいことがわかった。

さらに、泥などで水の中が見えづらくなるため、つえなどで足元を確認しながら進むことも重要。

五城目警察署・南賢治警備課長：

大雨が降って道路が冠水してしまいますと、なかなか避難するのが難しくなりますので、天気予報確認するなどして、危険な状態になる前に早めに避難をしていただきたいと思います。

（「イット！」9月18日放送より）