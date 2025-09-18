「重くて動きづらい」“長靴”で思わぬ危険も…大雨で冠水時には靴選びに注意 長靴に水が入る深さならスニーカーが動きやすい
大雨が街を襲うと、思いがけず冠水や浸水した場所を歩くことになる。
雨の日に欠かせないのが長靴だが、水の深さによっては、長靴が思わぬ危険につながる可能性がある。
長靴に水が入る深さでは、スニーカーの方が…
秋田・八郎潟町で行われた避難訓練。
長靴を履いて、浸水現場に見立てたプールの中を歩く。すると…
参加者：
なんかいつもより水の抵抗がある感じで、歩きづらかったです。
なぜ長靴だと歩きづらいのか？そこには水の深さが関係していた。
取材班も、長靴を履いて歩いてみる。
山崎友海也アナウンサー：
長靴で水に入ると、靴の中に水がたくさん入り込んで重く、かえってとても動きづらいです。
長靴に水が入る深さでは、スニーカーの方が動きやすいことがわかった。
さらに、泥などで水の中が見えづらくなるため、つえなどで足元を確認しながら進むことも重要。
五城目警察署・南賢治警備課長：
大雨が降って道路が冠水してしまいますと、なかなか避難するのが難しくなりますので、天気予報確認するなどして、危険な状態になる前に早めに避難をしていただきたいと思います。
