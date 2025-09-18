SNSでグラビアを披露し話題を呼ぶ神喜ミアさんのFLASHデジタル写真集「神喜ミア はじまりの夏」がリリースされました。



【写真】B85W58H85のダイナマイトボディが武器の神喜ミアさん

現役大学生として日々勉学に励みながら衝撃のグラビアデビューを果たした神喜さん。計3着の衣装に身を包んだ今作では初々しい水着はもちろん、セクシーなランジェリーも大胆に披露。海やプールではしゃぐ可愛らしい姿からベッドで魅せる大人な表情まで…ここでしか見ることのできない彼女の魅力をこれでもかと詰め込んだ内容です。



週刊FLASH(光文社)にも登場した神喜さん。本人も「お尻とクビレには自信があります」と語るように、20歳の女子大生の鮮烈なプロポーションは必見。同誌にはメイキング動画を収録した付録DVDも同封されています。



【神喜ミアさんプロフィール】

こうきみあ 20歳 2005年7月17日生まれ 神奈川県出身 T158・B85W58H85 都内の大学に通う、現役女子大生。SNSを中心にグラビア活動をしている。最新情報は、公式X（@miamia_nyann）、公式Instagram（@miamia_nyann）