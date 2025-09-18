MUCHAフレグランス「宵の明星」と「北極星」が新装登場♡アートと香りのコレクション

アールヌーヴォーの巨匠アルフォンス・ミュシャの芸術を、日常で纏えるように誕生したブランド「MUCHA」。その人気フレグランス「宵の明星」と「北極星」が、新しいデザインで生まれ変わります。2025年9月18日より店頭予約がスタートし、25日から全国店舗とオンラインストアで発売。フレグランスだけでなく、ハンドケアやファブリックミスト、ハンカチまで揃った特別なコレクションが登場します。

MUCHAフレグランス「宵の明星」

ミュシャの四連作『月と星』をもとにした「宵の明星」は、ベルガモットやピーチの瑞々しいトップから、カンパニュラやジャスミンが織りなす華やかなミドル、バニラとムスクが広がるラストへと移ろう香り。

「オードトワレ 宵の明星 1902」



40mL 価格：14,960円／13mL 価格：6,930円／8mL 価格：3,960円

「フレグランスハンドソープN 宵の明星」

価格： 3,740円

「リッチハンドクリーム 宵の明星」

価格： 3,190円

美しいアートボトルやギフトにも最適なケアアイテムで、黄昏のような余韻を楽しめます♡

よーじや×OSAMU GOODS®コラボ♡限定パッケージ登場

MUCHAフレグランス「北極星」

星の光を閉じ込めたような「北極星」は、レモンやミントの透明感から始まり、ティーノートやエーデルワイスの柔らかな余韻へ。ラストはモスやバニラが落ち着きを与えます。

「オードトワレ 北極星 1902」



40mL 価格：14,960円／13mL 価格：6,930円／8mL 価格：3,960円

「フレグランスハンドソープN 北極星」

価格：3,740円

「リッチハンドクリーム 北極星」

価格：3,190円

「ルーム＆ファブリックミスト 北極星」



価格：3,190円

植物由来の抗菌・消臭成分を配合したミストは、衣服や空間を清めながら香りを添える便利な新作です♪

MUCHA「月と星」ハンカチも登場

「ハンカチ 月と星」

価格： 2,640円

大胆にアートをあしらったコットンハンカチもラインアップ。バッグに結んだり、アクセサリー感覚で楽しめる万能アイテムです。

サイズ：H50cm×W50cm（カラー：A 宵の明星／B 月／C 北極星／D 明けの明星）

アートと香りで日常に彩りを♡

MUCHA「EVENING STAR and POLE STAR Collection」は、ミュシャの世界観を香りとデザインで堪能できる特別なシリーズ。

フレグランスからケアアイテム、ファブリックミストやハンカチまで揃い、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

2025年秋、新たに生まれ変わった香りとアートを、あなたのライフスタイルに取り入れてみてはいかがでしょうか？