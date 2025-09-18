Photo: ヤマダユウス型

オープンイヤーの選択肢はここまで広がった。

来年でブランド創立から80周年となる、JBL。2017年から参入した完全ワイヤレスイヤホンのカテゴリーも、毎年のように新製品をリリースしています。

近年のワイヤレスイヤホンは、ながら聞き（オープンイヤー）がトレンド。そんななか、JBLに足りなかったあのスタイルがついに登場です。

どんな耳にもフィットする角度

Photo: ヤマダユウス型 左から、ブラック、コッパー、ホワイト、パープル（Amazon限定）。

イヤーカフ型のワイヤレスイヤホン「JBL Soundgear Clips」が登場。JBLはカナル型やインイヤー型、耳掛けスタイルのオープンイヤー型などを手掛けていましたが、イヤーカフ型はこれが初めて。

Photo: ヤマダユウス型

バッテリーやスピーカー部分はスケルトンで、デザインとしても印象的。透け感があるおかげで軽やかにも見えますね（イヤホンの重量は約6.5g）。

Photo: ヤマダユウス型

装着するとこんな感じ。圧迫感もなく、ほんとにアクセ的にサラっと着けられる軽やかさでした。茶色系のコッパーなら肌なじみも良く、光沢感を楽しむアクセとして使えそうですね。

Photo: ヤマダユウス型

耳を挟むフック部分はメモリーワイヤー入りのTPU素材。独自のアーチ形状にすることで、耳穴に入るスピーカーがしっかり鼓膜の方を向き、音質の向上や音漏れの抑制に繋がるとのこと。

「JBL Soundgear Clips」の登場で、JBLのワイヤレスイヤホンは市場にあるほぼ全てのスタイルを網羅するに至りました。JBLのカナル型＋イヤーカフ型といったような、JBLサウンドをスタイル違いで楽しむなんてこともできちゃいますね。

本気のオープンイヤーを実現するために

Photo: ヤマダユウス型

もうひとつ「JBL Sense Pro」もご紹介。こちらは8月末からGREEN FUNDINGにてクラファンをスタートさせているモデルで、なんと約4,000％近い達成率を叩き出している期待作なんです。

系譜としては「JBL Soundgear Sense」「JBL Sense Lite」といった、耳掛け型シリーズの最上位に位置するモデル。いわばながら聞きでの最高音質を目指した、オープンイヤーのフラッグシップです。

Photo: ヤマダユウス型 左から3つ目、丸いパーツがドライバー。

分解図を見るとわかるのが、とにかくドライバーがデカい！ 16.2mmの大口径で、素材にはDLCコーティングしたカーボンを採用。カーボンは応答性の高さに定評があり、個人的にも信頼しているドライバー素材です。

Photo: ヤマダユウス型

ワイヤーは軽量なチタン合金とリッドシリコンの組み合わせ。「JBL Soundgear Sense」で好評だった角度調整機能により、最大20度の可動域でグイっと動きます。

Photo: ヤマダユウス型

装着感、めっちゃくちゃ良いです。シリコンのサラっとした手触りは圧迫感がほとんどなく、暑い夏の日でも使えそう。「ながら聞きでも音質に妥協したくない」という人にとっては、ど真ん中なモデルになりそうですね。

JBLのオープンイヤーとしては、初めてAuracastに対応。ひとつのデバイスから複数のイヤホン・スピーカーに、同じ音楽を遅延なく送ることができます。

Photo: ヤマダユウス型 REG☆STYLEによる、JBL Sense Proを装着してのパフォーマンス。

グループでのダンス練習、あるいは騒がしい環境で皆が同じ音楽を聞きたい場面などでは重宝しそうです。発表会ではAuracastによる遅延レスな音楽を聞きながらのダブルダッチが披露されましたが、そもそもこれだけ動いてイヤホンが落ちないのがすごい！

JBLで探せば、好みのスタイルがきっと見つかる

Photo: ヤマダユウス型

ノイキャンと共に音楽を聞く従来のスタイル、そして耳掛け型やイヤーカフ型などのオープンイヤースタイル。あらゆるイヤホンのスタイルが、JBLで揃うようになりました。

もはや「JBLでイヤホン探せば、何かしらある」という領域にまで来ましたね。フラッグシップからエントリー、あるいは没入から開放まで、どんなイヤホンもJBLにお任せ！

