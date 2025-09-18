「学校の先生に望む出身大学」ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
子どもたちの教育を担う学校の先生。その知識や指導力への信頼の証として、出身大学を意識する人もいるかもしれません。
All About ニュース編集部では、全国の10〜70代の男女300人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「学校の先生に望む出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【14位までの全ランキング結果】
回答者からは「高い学問的基礎力と幅広い知識を持っており、子どもたちに質の高い授業や指導をしてくれそうだから」（30代女性／東京都）、「いままで会った中で話しやすかった大学の方々」（40代女性／東京都）、「視野の幅が広い人がいいと思うから」（50代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「やはり学力が高い人の方が説得力があるから」（40代男性／神奈川県）、「説明が分かりやすいから」（40代女性／東京都）、「学ぶ楽しさを知っていて、授業が面白そうだから」（20代女性／福岡県）、「望むというよりは、東京大学出身ですと言われたら自然と一目置いてしまう」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
2位：京都大学／63票2位は「京都大学」でした。高い学力はもちろん、「品がありそう」「柔和な感じ」といった人柄への好意的なイメージが寄せられています。幅広い知識に基づいた質の高い指導力に加え、生徒と円滑なコミュニケーションを築ける人間性にも期待が集まっているようです。
回答者からは「高い学問的基礎力と幅広い知識を持っており、子どもたちに質の高い授業や指導をしてくれそうだから」（30代女性／東京都）、「いままで会った中で話しやすかった大学の方々」（40代女性／東京都）、「視野の幅が広い人がいいと思うから」（50代女性／愛知県）などのコメントが寄せられていました。
1位：東京大学／106票1位は「東京大学」でした。「日本一」と評される圧倒的な学力と豊富な知識量から、指導内容への絶大な信頼が寄せられています。「説明が分かりやすい」「教え方がうまそう」といった声が多く、生徒の疑問に的確に答え、学ぶ楽しさを教えてくれる教師像が期待されています。
回答者からは「やはり学力が高い人の方が説得力があるから」（40代男性／神奈川県）、「説明が分かりやすいから」（40代女性／東京都）、「学ぶ楽しさを知っていて、授業が面白そうだから」（20代女性／福岡県）、「望むというよりは、東京大学出身ですと言われたら自然と一目置いてしまう」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
