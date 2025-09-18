人気女性YouTuber、King Gnu井口の結婚に複雑な心境吐露「さとるは、6年経ってついに結婚をしたんだね」
人気YouTuberのになにさんは9月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。2019年の“キモい”発言を振り返りました。
【6年前の“キモい”ポストとは？】
コメントでは「鎖骨の溝は2つあるからもう一匹いけるぞ？」「井口さんの結婚を聞いてになにが真っ先に浮かぶぐらいにはになにが大好き！」「結婚した一般人になに説なかったか」「一般女性は、になにじゃなかったのか！金魚長生きしてね」「になに、ついでにぼくも飼ってくれていいんだよ」と、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【6年前の“キモい”ポストとは？】
「金魚は、水槽で飼うことにしたよ」になにさんは、2019年8月10日の「井口理の鎖骨に水を貯めて金魚を飼うぞ」という自身のポストを引用。King Gnuの井口理さんが、2025年9月17日に結婚を発表したことを受け「私は6年前から今もまだ尚ずっとキモいままだけど、さとるは、6年経ってついに結婚をしたんだね。こんなキモいことばかり言っていたのに訴えずに見逃していてくれてありがとう。おめでとう。本当に心から嬉しいよ。金魚は、水槽で飼うことにしたよ」とつづりました。
「さとる、さとる、さとる」18日にはさらに、井口さんが結婚を報告したポストを引用し「さとる、さとる、さとる」とつづったになにさん。はっきりと言葉にはしていませんが、ショックを受けている様子が伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)