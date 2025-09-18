¡ÖÂÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Æ¡Ä¡×¿Íµ¤½÷À·Ý¿Íà¿¿¤ÃÇò¡õ¿¿¤Ã¤¹¤°Âá¤Î¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡ÖÂè5²ó½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×²¦¼Ô¤¬¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¤Î¾®ÅÄ·ë´õ¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÀ¸µÓá¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡£¥´¡¼¥°¥ë¤Ê¤¤¤È³¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢³¤´ß¤Ë¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤¿Ä¹¤¤Â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¤ÈÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¤ÊµÓ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÇòÈþµÓ¡×¡Ö¾®ÅÄ¤Á¤ã¤óÂÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¤ÏµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î²¦¼Ô¡£¾®ÅÄ¤Ï¼ç¤Ë¥Ü¥±¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£