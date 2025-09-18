¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¹¤®¤ë·Ò¤¬¤ê¡×PERSONZàJILL¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤²ñá¹ë²Ú²ñ¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éµã¤¯¡×¤ÎÀ¼
¡ÖJILL²ñ¡×¤Ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤¬à°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤êá¤Î¤¢¤ë¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î²ñ¿©¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ¹¤µ¤ó¡ÊÄï¡Ë¤ÏÈ¬²¦»Ò²ñ¡Ê¤¢¤ë°ÕÌ£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¤«w¡ËÈ¹¤µ¤ó¤Èjunko¤µ¤ó¤Ï20¿ôÇ¯Á°¤Î¥Ð¥¤¥È¤Î¸µ¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤È¤¤¤¦¡¢JILL¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬¼Â¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¡£¤È¤¤¤¦¡ØJILL²ñ¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Î¥Ê¥ò¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥À¥¤¥¹¥±¤Ï¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡×¤Îjunko¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖPERSONZ¡×¤ÎJILL¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£È¹¤Èjunko¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ÎÁ°ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇJILL¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼²Î¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤Æ´¶·ã!¡×¤È¡¢¥À¥¤¥¹¥±¤Ï¤ó¤¬9·î13Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢JILL¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ñ¡Á¤ªÊõÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤½¤¦¡£»²²Ã¸¢¤Û¤·¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹!¡×¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¡¢PERSONZ¡¢ÂÇ¼ó¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éµã¤¯¡×¡Öï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹!¡×¡ÖÀ¨¤¤±ï¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¹¤®¤ë·Ò¤¬¤ê¡Ä!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£