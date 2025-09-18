若い女性に増えているという「子宮頸がん」をご存じでしょうか？子宮頸がんは、ワクチンで予防することができる「がん」と言われていてますが、定期接種の最終年度となる高校１年生は今月までに１回目の接種を受けることが推奨されています。

日本では、年間１万人余りの女性が罹患し、約２９００人が亡くなっている子宮頸がん。子宮頸がんは、子宮の入り口に発生するがんで、性的な接触によって感染するＨＰＶヒトパピローマウイルスが原因で発症し、ＨＰＶワクチンの接種で予防することができます。ワクチンの接種率は、カナダやオーストラリアなどでは８割を超える一方、日本では２０代前半で４割程度に留まっているのが現状です。

ＳＮＳなどで性教育について発信する産婦人科医の嶋田亜公子さんは、日本でワクチン接種が進まない背景を次のように話します。

「一時期の報道によって客観的なデータではなくてイメージが先行してしまった。目立った副反応ばかりが印象的に残ってしまった。家族に反対されてしまうという子もいる。」（ヒルズレディースクリニック嶋田亜公子副院長）

高崎市のショッピングモールで先月、開かれたトークショー。約２００人が、子宮頸がんとＨＰＶワクチンについて理解を深めました。

子宮頸がんとワクチンへの正しい理解を広めようと県では、様々な啓発活動に取り組んでいます。今月２８日には、イオンモール高崎で、小学６年生から高校１年生の女性を対象にＨＰＶワクチンの接種が行われます。

「予約制ですが、予約枠はまだ余裕がある。予約をしていただければ。予約は不要でワクチンコンシェルジュによる無料の相談会を同時開催接種に不安がある人、疑問のある方はおこしいただければ」（県感染症危機管理室 廣田奈々室長）

年間約２９００人が亡くなるという子宮頸がん、まずは正しく理解することが重要です。

「それぞれの方が自分の医師で選択（ワクチンを打つ打たないの）結果としてワクチンの接種率が上がって日本でも子宮頸がんが何十年か後に無くなりましたとなれば理想的」（ヒルズレディースクリニック 嶋田亜公子副院長）

「ワクチンに対して正しい理解を持っていただいて、ワクチンを打つことで子宮頸がんを予防できるが１００％ではない接種をした後２０歳を過ぎてからがん検診をすることが子宮頸がんの予防につながると思う」（県感染症危機管理室 廣田奈々室長）