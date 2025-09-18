¡ÖÀ¸¤Êý¤òÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×39ºÐ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥Èà°ð´¢¤êá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤è¤¯¿©¤Ù¤è¤¯Æ¯¤¤è¤¯¿²¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ
¾Ð´é¤ÇÅ·Æü´¥Áç¤µ¤»¤ë°ð¤È°ì½ï¤Ë
¡¡½÷»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®Ê¿Æà½ï(39)¤¬°ð´¢¤ê¤Ë¤¤¤½¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Ê¿¤Ï2018Ç¯Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½é¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥³¥À¥¤¥é¥¤¥¹2025¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£Å·Æü´¥Áç¤µ¤»¤ë°ð¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â»þÀÞ¾®±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢°ð´¢¤ê¡õ¤Ï¤¼¤«¤±¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£88²ó¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ªÊÆ¤Å¤¯¤ê¤Î¤Û¤ó¤Î1Éô¡£Éã¤ÈÊì¤¬½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ªÊÆ¤¿¤Á¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÉÊ¼ï¤Ïà¤Ä¤¤¢¤«¤êá¡£¤è¤¯¿©¤Ù¤è¤¯Æ¯¤¤è¤¯¿²¤ë¡£È¬¥ö³Ù»³Ï¼¤Î¤¦¤Á¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°é¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ë¡¢¼¡¤Î1Ç¯¤â¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²¿Ãå¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ªÂç¹¥¤¡×¡ÖÀ¸¤Êý¤òÂº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â²¿¤«¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Î·Ê¿§¤ß¤¿¤¤¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡£¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£