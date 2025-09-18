東京では「世界陸上」が開かれていますが、鹿児島でも、次世代を担うアスリートが、熱い戦いを繰り広げています。県高校新人陸上競技大会が、鹿児島市で開かれ大会記録も生まれました。



鹿児島市の白波スタジアムで開かれている、県高校新人陸上競技大会。注目は、男子400メートルハードルの橋元 翔琉選手、鹿児島高校の2年生です。橋元選手は、大会記録を上回る、自己ベスト52秒49の記録を持っています。





(実況)「橋元が前に出る、今、1位に踊り出ました！」200メートル付近から首位に立った橋元選手は、2位と1秒以上の差をつけて優勝を飾りました。(実況)「記録は52秒93、大会記録を0秒01上回りました！」(橋元翔琉選手)「たくさんの人に応援される選手になって強くなりたい」女子100メートル決勝は、松陽高校1年の花木 美優選手が12秒51で優勝。(花木 美優選手)「全国で戦える選手になりたい」男子100メートル決勝では、鹿児島中央高校2年の林 智貴選手が11秒12で優勝しました。(林 智貴選手)「10秒前半を出して、来年のインターハイで決勝に残りたい」男子800メートルでは、怪我から復帰したばかりの、鹿児島城西高校2年、田中琉心選手が1分57秒44で優勝を飾っています。(田中 琉心選手)「勝因は、みんなの支えだと思います」大会は19日まで開かれ、九州高校新人陸上競技大会の各種目の鹿児島代表が決まります。