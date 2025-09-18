【9月のムーンアクション】9月22日は乙女座の新月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■9月のムーンアクションは？

9月の満月のことをネイティブアメリカンはHarvest Moon（収穫月）と呼んでいました。Harvest Moon（収穫月）は作物を収穫する秋分後の時期を表しています。また、9月の満月の明るさや月の出が早いことも表しているのだそうです。

8月の中旬から2月の中旬ぐらいまで、オリオン座が南の空にきれいに見えます。月の女神アルテミスはオリオンを見て一目で恋に落ちます。でも、蜜月は長くは続きませんでした。

それに嫉妬したアルテミスの兄のアポロンは、オリオンを殺そうともくろみます。アポロンが放ったサソリに追われて海に入ったオリオンを、アルテミスに嘘をつき、弓矢で射抜かせます。アルテミスは真相を知り、悲しんで夜空に上げました。

今でも後ろには、同じく星座になったサソリがいてオリオンを狙っているのだそうです。オリオン座は都会でも比較的よく見えますので、この時期夜空を見上げてみましょう。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■9月21日〜30日

21日（月齢28.9）……旅行運好調！無理なら脳内トリップするとスッキリしそう。

22日（月齢0.3・新月）……星座を覚えると一目置かれる存在に。星の神話も楽しい。

23日（月齢1.3・秋分の日）……マメに鏡で全身をチェック。笑顔を絶やさずに。

24日（月齢2.3・三日月）……多少のわがままは大目に見てもらえそう。やりたいことをやってみて！

25日（月齢3.3）……引っ越しにいい日。住みたい街を日ごろからリサーチ。

26日（月齢4.3）……香りのオシャレを。自分らしい香りを見つけましょう。

27日（月齢5.3）……家族サービスしたい日。家事を積極的にやりましょう。

28日（月齢6.3）……早起きして朝の時間を有意義に使いましょう。ハーブティはいかが？

29日（月齢7.3）……押して押して押しまくって正解！やりたいことなら諦めずに。

30日（月齢8.3・上弦）……子供の頃からの夢を思い出してみて。夢に向けて一歩前進の日。

9月9日は重陽の節句。奇数の一番大きな数である9が重なることから、中国では大変おめでたい日とされていました。この日は菊の節句と呼ばれます。日本では飛鳥時代の頃から貴族たちが菊の花をめでて、菊酒を飲んで長寿を願いました。

菊は万病を避け、長寿を伸ばす不老不死の霊薬とされています。この日に菊の花を飾ったり、お酒に菊の花を浮かべたお酒を飲んだりするのがオススメ。お酒がだめなら、お好きな飲み物に浮かべましょう。"

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。