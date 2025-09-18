「腹が減った！空腹はつらい！」鍋ぶた叩き…刑務所で受刑者たちが抗議　政府から6カ月間“食費支払われず”　ボリビア

16日、南米ボリビアの刑務所で受刑者たちによる暴動が起きた。

政府から提供されるはずの食費が6カ月もの間、支払われていないというのが原因で、受刑者からは「腹が減った！空腹はつらい！」と悲痛な声が聞かれた。

「空腹はつらい」受刑者たちが暴動

南米ボリビアにある刑務所の屋上にずらりと並び、声を上げていたのは受刑者たち。

さらに門に押し寄せ、いまにも壊して外に出そうな勢いだ。

脱走しようとしているのだろうか。

実はこの暴動、受刑者たちが手にしている「ある物」と関係していた。

屋上でも、門の前でも受刑者が持っていたのは、鍋のフタ。

横断幕には、こう書かれていた。

「6カ月間、食料手当なし。空腹はつらい。平和的に抗議する」

政府から提供されるはずの食費が6カ月もの間、支払われていないというのだ。

受刑者：

腹が減った！空腹はつらい！

受刑者：

ここは非常事態に陥っている。食と健康を軽視してはいけない！

刑務所の前に暴動を聞きつけ、集まってきた受刑者の親族は「彼らはつらい時間をすごしているんです」と訴える。

この抗議活動の数時間後、警察が刑務所を制圧。ケガ人はいないという。

（「イット！」9月18日放送より）