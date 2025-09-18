展示会で披露されている低コスト自律型巡航ミサイル＝１７日/I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images

台北（ＣＮＮ）台湾政府が所有する国家中山科学研究院（ＮＣＳＩＳＴ）は、１８日に開幕した台湾最大の防衛技術展示会に先立ち、防衛関連の米新興アンドゥリル・インダストリーズと共同開発した「低コスト自律型巡航ミサイル」を披露した。台湾は中国からの軍事的脅威を抑止するため、兵器産業の育成に取り組んでいる。

この新型陸上移動式ミサイルは、アンドゥリル社が開発した低コストの自律式徘徊型兵器「バラクーダ５００」を改良したもので、海上および陸上の標的に使用できる。射程距離は明らかにされていない。

台湾は今後１年半で生産ラインを立ち上げ、ミサイル１発あたりのコストを約２１万６０００ドル（約３２００万円）に抑える計画だという。

ＮＣＳＩＳＴはほかにも水中ドローン（無人機）と水中自走機雷の試作機を公開した。アンドゥリル社と共同開発・生産を目指している。

米国は台湾の主要な支援国として安全保障を担保すると同時に、数十年にわたり重要な武器供給国でもあった。しかし近年、世界的な兵器需要の急増により、米国からの納入は減速している。

ＮＣＳＩＳＴの院長は、同研究所が３日間の展示会期間中に、米国とカナダの企業６社と２件の契約のほか６件の覚書を締結する予定だと述べた。

先月台湾を訪問したアンドゥリル社の創業者パーマー・ラッキー氏は、台湾の製造能力と技術力を称賛した。

中国の董軍国防相は１８日、北京で開催されている安全保障に関する年次国際会議で、台湾への「外部からの軍事干渉」を強く非難した。

董氏は先週、ヘグゼス米国防長官との初の電話会談で台湾問題を取り上げ、台湾を利用して中国を封じ込めようとする試みはどれも「失敗する運命にある」と警告した。