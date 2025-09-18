18日、民放連（一般社団法人日本民間放送連盟）の早河洋会長が定例会見でWBC放映権について言及した。

【映像】早河氏がWBC放送に私見

Netflixが2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放映権を獲得した件について記者から聞かれた早河会長は以下のように私見を述べた。

「プロ野球の榊原定征コミッショナーが17日のオーナー会議で『5000〜6000万人が視聴可能だった環境が失われるのは極めて重大な問題だ』と強調されたそうだ。来年3月までにどういう交渉ができるのか。榊原コミッショナーによると先方はネガティブな姿勢を示しているという。榊原コミッショナーは『NPBとして支援できることがあれば支援したい』と言われている」

「アイデアのような報道もある。つまり、アメリカでは日本ラウンドのあとは準々決勝〜決勝がある。日本では午前帯に放送する。Netflixにライブの権利があるのであれば、その放送を例えばゴールデンタイムにリピートする権利を獲得できないかという思いはある。だが、今回の件も放送局が直接交渉したわけでもなく、Netflixが独占権を持っている。それを開放するのはアメリカのビジネスのあり方からすると難しい」

「我々が5回の中継で盛り上げてきたイベントをできるだけ多くの人に視聴していただくために現状できることを考えているが非常にハードルは高い。まだ提案もしていないが、日本のWBCに期待感を持っている人たちからするとディレイでも見たいのではないか、という思いがある。非常に難しいと思うが、まだ少し時間がある。今回の件は交渉はなかった。MLBというかWBCインクがNetflixとダイレクトに決めた。日本側は関わりがなかった。料金提示もなかった。そういう状況なので簡単にいうと“希望”の段階だ」

（ABEMA NEWS）