ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤Ë»²²Ã¡ÖµÕ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉðÅÄ½¤¹¨»á¤¬£±£¸Æü¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈË¬Ìä³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤ÏÆ±¤¸¤¯¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÀ¾±ÊÊå¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤Î¡Ö¤Î¤È¤¸¤ÞÍÄÊÝ±à¡×¤òË¬Ìä¡£Ìó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉü¶½¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»Ò¶¡¤ÎÌ¤Íè¤ÈÀèÀ¸¤Ë¸µµ¤¤ò¾¯¤·¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µÕ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£