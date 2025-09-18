今年は戦後80年の節目の年です。戦争体験者が減り、教訓を次の世代へどう継承するかが課題となる中、当事の状況を語り継ぐ人たちが出水市にいます。平和の尊さを伝える市民の思いを取材しました。

先月、出水市に誕生した「戦争の記憶」展示室。

開設したのは、平和の大切さを若い世代に語り継いでいる「出水市平和学習ガイドの会」です。戦争体験者の証言にくわえ貴重な写真や遺品などが展示されています。

（訪れた人）「思ったよりも出水で戦死されている方が多くてすごくびっくりした」

（出水市平和学習ガイドの会 神信裕会長）「ここの出水でもこれだけのことがあったんだということを子どもたちに伝えて、戦争はこういうものなんだということを知っていただければ」

太平洋戦争中、出水市には海軍航空隊の基地があり、特攻作戦では200人以上が出撃し戦死しました。また、出水基地も空襲を受け、多くの軍人や住民が亡くなりました。

戦後80年、現在の出水市の人口はおよそ5万1000人で、90歳以上はおよそ1600人。人口に占める割合は3%まで少なくなりました。

平和学習ガイドの会は2013年に発足。戦争体験者の話を残そうと12年間でおよそ100人に聞き取りを行い映像や音声を記録して体験談集としてまとめました。

しかしこの10年で聞き取りをした人の3分の2が亡くなり、みずからの体験を語れる人は少なくなりました。

（出水市平和学習ガイド 西和泉さん）「リアルに当時の状況を語れるのはあの時間がギリギリだったと思う」

会は現在、戦争の体験談や今も残る戦争遺構をもとに平和を語り継いでいます。この日は出水市の江内中学校の1年生を対象にした平和学習でした。

（平和学習の様子）「出水が狙われた理由は、当然基地があるからです。3月18日の最初の空襲の写真です。1つ1つ煙みたいに見えるのは爆弾の跡です。人の姿が見えると射撃をし、飛行機の窓が見えるほど低い高度で飛んでいて、竹ざおでも届きそうだった」

出水市には、当時の地下戦闘指揮所や気象観測所の跡など多くの戦争遺構があります。

（出水市平和学習ガイドの会 神信裕会長）「飛行機も古くて重い、最後まで行って実際に特攻できた数はごくわずかだった。日本の将来を担う青年たちが飛び立っていった」

（江内中1年の生徒）

「みんなと平和に過ごすことが大切だと思った」

「やっぱり戦争はやってはいけないことだと改めて実感した」

（出水市平和学習ガイドの会 大堂隆さん）「今の平和な世の中に悠然と暮らしている大人も子どもたちも自分のこととして、世の中の流れを真剣に考えてほしいし」

語り継ぐ活動だけではなく、平和学習ガイドの会は戦争遺構の保全として、当時、飛行機を格納していた掩体壕の草刈りを月に1回実施しています。

（学習ガイドの会）「平均年齢70過ぎですね、ひざサポーターつけて・・・」

会員の多くは60代から70代で、炎天下の作業はからだに応えます。

（西和泉さん）「（ガイドの会は）若い世代が少ないので継続性が難しいけど、できるだけ伝えきってブツ（物）として残す」

（神信裕会長）「やっぱり努力しないと、風化して伝わっていかない」

当時の惨状を伝える術が戦争を体験した「人」から、戦争遺構などの「モノ」に変わろうとするなか、平和学習ガイドの会は、若い世代に向けて平和の大切さを語り続けます。

（出水市平和学習ガイドの会 西和泉さん）「あまりこちらの平和主義とか憲法だけではなく、それよりも事実の積み重ねから得られる戦争の構造を新しい若い世代に伝えていきたい。人の生きる権利とか選択を考えられる人をなるべく多く多数派にしたい」

