欧州株　引き続き堅調、独仏指数は約１．２％高
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100　 9227.54（+19.17　+0.21%）
独ＤＡＸ　　23644.75（+285.57　+1.22%）
仏ＣＡＣ40　 7879.39（+92.41　+1.19%）
スイスＳＭＩ　 12050.44（+51.48　+0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46698.00（+333.00　+0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6717.25（+58.50　+0.88%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24726.00（+260.75　+1.07%）