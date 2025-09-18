欧州株 引き続き堅調、独仏指数は約１．２％高
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100 9227.54（+19.17 +0.21%）
独ＤＡＸ 23644.75（+285.57 +1.22%）
仏ＣＡＣ40 7879.39（+92.41 +1.19%）
スイスＳＭＩ 12050.44（+51.48 +0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46698.00（+333.00 +0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6717.25（+58.50 +0.88%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24726.00（+260.75 +1.07%）
