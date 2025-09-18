JO1Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢ÀèÇÚ¡¦»ÔÌÓÎÉ»Þ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ËÎÞ¡Ö¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¼«Ê¬¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¡×
¡¡11¿ÍÁÈ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¡Ê23¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î»ÔÌÓÎÉ»Þ¡Ê75¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿W¼ç±é±Ç²è¡ØÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛJO1Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¼ê»æ¤Ë´¶ÎÞ¡¡¿ÍÀ¸½é¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ë¥É¶ÛÄ¥
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿»ÔÌÓ75ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÆ¦¸¶¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¡£Æ¦¸¶¤«¤é¡Öº£²ó¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î²ÖÂ«¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ÔÌÓ¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÔÌÓ¤Ï¸åÇÚ¡¦Æ¦¸¶¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ê»æ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¦¸¶¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡Ä¡ª¡×¤È¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£»ÔÌÓ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢Æ¦¸¶¤Ë¡ÖÌ´¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¿¤á¤Ë¾®¤µ¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¼«Ê¬¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£·Ð¸³¤·¤«¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿Æ¦¸¶¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¡Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ì¡¢²¶¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï»ÔÌÓ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡¢ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¼ê»æ¤ò¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿»ÔÌÓ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÌó100Ç¯Á°¡¢½÷À¤Î³èÌö¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë³Ø¹»¤òÁÏÎ©¡Ê¤Î¤Á¤Ë¸½ºß¤Î³Ø¹»Ë¡¿ÍÊ¸µþ³Ø±¡¤ËÈ¯Å¸¡Ë¤·¡¢¶µ°é¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿ÅçÅÄ°Í»Ë»Ò¤µ¤ó¤ÎÃøºî¡Ø¿®ÍÑ¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¶µ¤¨»Ò¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À½÷À¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë´©¡Ë¤¬¸¶°Æ¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤ÆËÜºî¤ÎÊª¸ì¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É×¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÄÊì¡¦°ÂÆ£Ê¸»Ò¡Ê»ÔÌÓ¡Ë¤òµ¤¤Å¤«¤¤Æ±µï¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸³Ø¤Ó¼Ë¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤È¤ÎÆü¡¹¤ÏµÕ¤ËÂç³ØÀ¸¤ÎÂ¹¡¦°ÂÆ£ÂóËá¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈÌ´¤ËÌÂ¤¦Â¹¡É¤È¡ÈÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÁÄÊì¡É¤¬¤Ä¤à¤°¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Õ¤È¤·¤¿´î¤Ó¤òÉÁ¤¯²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ãæ°æµ®°ì¼ç±é±Ç²è¡ØÂç²Ï¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæÀ¾·òÆó»á¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Î¤Þ¤Ê¤Ù¤æ¤¤³»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£»ÔÌÓ¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛJO1Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¼ê»æ¤Ë´¶ÎÞ¡¡¿ÍÀ¸½é¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ë¥É¶ÛÄ¥
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢9·î6Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿»ÔÌÓ75ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÆ¦¸¶¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¡£Æ¦¸¶¤«¤é¡Öº£²ó¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤Î²ÖÂ«¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ÔÌÓ¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿Æ¦¸¶¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¡Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ì¡¢²¶¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï»ÔÌÓ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡¢ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¼ê»æ¤ò¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿»ÔÌÓ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÌó100Ç¯Á°¡¢½÷À¤Î³èÌö¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë³Ø¹»¤òÁÏÎ©¡Ê¤Î¤Á¤Ë¸½ºß¤Î³Ø¹»Ë¡¿ÍÊ¸µþ³Ø±¡¤ËÈ¯Å¸¡Ë¤·¡¢¶µ°é¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿ÅçÅÄ°Í»Ë»Ò¤µ¤ó¤ÎÃøºî¡Ø¿®ÍÑ¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¶µ¤¨»Ò¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À½÷À¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë´©¡Ë¤¬¸¶°Æ¡£ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬¸å¿Ê¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤ÆËÜºî¤ÎÊª¸ì¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É×¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÄÊì¡¦°ÂÆ£Ê¸»Ò¡Ê»ÔÌÓ¡Ë¤òµ¤¤Å¤«¤¤Æ±µï¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸³Ø¤Ó¼Ë¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤È¤ÎÆü¡¹¤ÏµÕ¤ËÂç³ØÀ¸¤ÎÂ¹¡¦°ÂÆ£ÂóËá¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈÌ´¤ËÌÂ¤¦Â¹¡É¤È¡ÈÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÁÄÊì¡É¤¬¤Ä¤à¤°¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Õ¤È¤·¤¿´î¤Ó¤òÉÁ¤¯²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ãæ°æµ®°ì¼ç±é±Ç²è¡ØÂç²Ï¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃæÀ¾·òÆó»á¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥é¥Ö¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Î¤Þ¤Ê¤Ù¤æ¤¤³»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£»ÔÌÓ¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£