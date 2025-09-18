夫がモラハラだと一緒に生活するのが苦しく感じますよね。さらにそこにマザコンの要素も加わると、ストレスは倍増。家出でもしない限り、怒りはおさまりませんよね……。

今回は、モラハラマザコン夫に反撃して家出した話をご紹介いたします。

骨折した夫を見捨てて旅行

「夫は口を開けばモラハラ発言ばかりしてくる人。特に子どもが産まれてからは『母親らしくしろ』『母親なんだからやるのが当たり前』『俺の母さんはこうだった』など、モラハラに加えてマザコン発言も目立つようになり、私もついに我慢が限界に。

ある日、夫は趣味のゴルフに行ったときに転倒して骨折したのですが、これも天罰だろうと思い、私は骨折した夫を置いて一人で旅行に出かけることにしました。荷造りする私を見て夫は『うちの母さんは父さんを置いて旅行なんて行かなかったぞ！』とキレてきたため、『私はお義母さんとは別人なの』『それに私は娘の母親であってあんたの母親じゃないんだよ！』と言い返して家を出てやりました。

旅行は羽を伸ばせてすごく楽しめましたよ。夫も私がいなくなって少しは反省したみたいで、義母と比べたりモラハラ発言をしたりすることも減りました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 義母と比較されるのって、一番イラッとしますよね。モラハラ発言だけでもきついのに、さらにマザコンだと余計にストレスが溜まることでしょう。奥さんがいなくなって、少しはありがたみが理解できたのではないでしょうか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。