日本で初の地球以外の惑星を周回する探査機として金星の大気を観測していた「あかつき」が9月18日で運用を終了することになりました。運用開始から15年。設計寿命を大幅に超えて私たちに多くの情報を届けてくれました。



2010年5月、H2Aロケット17号機が種子島宇宙センターから打ち上げられました。搭載されていたのは、日本初の地球以外の惑星を周回する金星探査機の「あかつき」です。





約200日の飛行を続けた「あかつき」は、金星の軌道に入るため、エンジンの逆噴射を行いました。しかし。（JAXA宇宙科学研究所・小野田淳次郎所長※当時）「軌道投入されていないことが確認されました」あかつきのスピードを落とすための逆噴射は、約9分間必要でしたが、2～3分で止まったと見られ、軌道への投入は失敗しました。それから5年後の12月、再挑戦した「あかつき」は軌道への投入に成功。日本で初めての、地球以外での惑星探査機となりました。あかつきは、紫外線から中間赤外線までのさまざまな波長で5台のカメラを使って金星大気を観測してきました。しかし、運用開始から14年が経過した去年4月、「あかつき」との通信が確立できなくなり、復旧を試みてきましたが、果たせず。当初の設計寿命の4年半を大幅に超えていることから運用終了を決めたということです。金星探査機「あかつき」は9月18日午前9時に停波作業が行われ、これまでと同じ軌道上で金星をめぐり続けるということです。