【ライブレポート】BABYMONSTER、初ワールドツアー完走！「皆さんがプレゼントしてくれた思い出を一生忘れない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、デビュー初のワールドツアーを大成功に終えた。

■シアトルでフィナーレ

BABYMONSTERは9月12日（現地時間）、米・シアトルのクライメイトプレジアリーナ（Climate Pledge Arena）で『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR＜HELLO MONSTERS＞IN SEATTLE』を開催。1月に韓国を皮切りに約8ヵ月間にわたって行われたワールドツアーの華麗なフィナーレを飾った。

この日、爆発しそうな歓声のなかに登場したBABYMONSTERは「DRIP」「BATTER UP」を相次いで披露し、雰囲気を盛り上げた。強烈なバンドサウンドとシナジーを成したライブがぴりっとした戦慄を与えるなかで、各自の技量が目立つソロステージからBLACKPINKカバー、最近発売した「HOT SAUCE」まで休む暇もなく走った。

特に、全世界のファンと交流を重ね、いっそう老練になった舞台マナーがしっかりと光を放った。BABYMONSTERは音楽と一体になったように自信溢れるパフォーマンスを披露するかと思えば、ステージのあちこちを自由にかき混ぜながら呼応を誘導するなど、舞台自体を楽しんで観客と呼吸する余裕で皆を熱狂させた。

初ワールドツアーのピリオドを打つ最終公演だけに、客席もいつにも増して熱い熱気と歓声で一杯だった。メンバーたちは「初ツアーを通じて全世界のMONSTIEZ（ファンダム名）に会えて幸せだった。皆さんがプレゼントしてくれた思い出を一生忘れられないようだ」として「より良い姿ですぐに戻ってくるので期待してほしい」と伝えた。

BABYMONSTERはソウル、北米、日本、アジア計20都市32回のツアーを通じて30万人の観客と交流した。デビュー2年目に入ったばかりの新人であるにもかかわらず、世界各地のアリーナ級公演場を彩り、グローバル全域に影響力を拡張し、「怪物新人」らしいよどみない成長ぶりを実感させた。

BABYMONSTERは、10月10日（日本国内は10月11日）に、2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリースする。

■リリース情報

2025.09.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR HELLO MONSTERS IN JAPAN～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.10 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※日本発売は10月11日

■関連サイト

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

■【画像】シアトル公演の様子