¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¸ÍÃ«µÆÇ·²ð&ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬¡È¶²¤ì¤ë¤â¤Î¡É¤È¤Ï¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬9·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥¸Ìò¡¦¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤È¥Þ¥¥ÞÌò¡¦ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
±Ç²è²½·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Ë´¿´î¤·¡¢½é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ËÄ©¤ó¤À¸ÍÃ«¡£°ìÊý¤ÎÆïÌÚ¤Ï¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ºîÉÊ¤Î¸ÀÍÕ¤¬´µ¯¤¹¤ë°ÚÉÝ¤ä¹âÍÈ¡¢²Æ¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç±Ç¤¨¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¡¢ºî¼Ô¤È¤Îî°íð¤ä¡Èº£¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡É¡¢¸½¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¾åÅÄÎïÆà¡á¥ì¥¼¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¶²¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Þ¤Ç¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é¹ç³Ê¤Ç½é¼ç±é¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù
¡½¡½¶áÇ¯¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤ÎÊÌºîÉÊ¤â±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£ËÜÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«?
¸ÍÃ«:¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÏËÍ¼«¿È¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ì¡²è¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¼Â¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡Ä¡Ä!
ÆïÌÚ:¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä!
¸ÍÃ«:¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£¼ç±é¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌ¡²è¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÉ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦!¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:¶¯¤¤¤Í(¾Ð)! »ä¤â¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¡×¤È¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤Ê¤ó¤À¤í¤¦?¡×¤È¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦±é¤¸¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤½¤³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¹âÍÈ´¶¤ä´î¤Ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È
¡½¡½Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¸ÍÃ«:TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ÏÃ¤«2ÏÃ¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
ÆïÌÚ:½øÈ×¤Ë¿ô²ó¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£ÏÃ¤»¤¿¡Ä¡Ä?
¸ÍÃ«:¾¯¤·¤À¤±¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:»ä¤¿¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Äº£¤À¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï°à½Ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó(¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤)¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í?
¸ÍÃ«:¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬¥Û¥é¡¼±Ç²è¹¥¤¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤È¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:ÉÝ¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë²æ¡¹¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¤¤¤ÞÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¸ÍÃ«:º£¤Ï¤â¤¦¸¶ºîÆóÉô¤ÎÅ¸³«¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Á´ÉôÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¤Ïº£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤«Á´ÉôÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:»ä¤Ï¡¢º£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¸«¤¿¥Þ¥¥Þ¤Î°õ¾Ý¡×¤È¤«! ²æ¡¹¤ÏÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤é¡¢±éµ»¤Î»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÂç²èÌÌ¤Ç±Ç¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡×
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤¬·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÍÃ«: ¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2024¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê!¡×¤È(¾Ð)¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö·à¾ìÈÇ¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡Ö¼ÜÅª¤Ë¤âÊª¸ì¤ÎÅ¸³«Åª¤Ë¤â·à¾ìÈÇ¤¬¸¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤À!¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¥¼ÊÓ¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤ß¡¢´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:»ä¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç´Ñ¤¿¤¤ÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸ø³«»þ´ü¤¬9·îº¢¤Ç²Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç²èÌÌ¤Ç±Ç¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤È¤âTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·à¾ìÈÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!
¸ÍÃ«:¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ï¹½À®¤¬±Ç²è¤Ã¤Ý¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÍÃ«¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ö·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿!¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ûÊÑ¤ï¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿°Õ³°¤Ê¤â¤Î
¡½¡½TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ö¤ê¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¸ÍÃ«:¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼Â¤Ïµ×¡¹¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¥³¥é¥Ü¤äUSJ¥³¥é¥Ü¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤Î¸¶²è¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀËÜÊÔ¼ýÏ¿¤Ç¤¤¤¦¤Èµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´¶¿¨¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Çµï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶õµ¤´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼Ìò¤Î¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Çº£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÃ«:¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆïÌÚ:¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹!
¸ÍÃ«:¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ!
¡½¡½ÊÑ¤ï¤é¤ºÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¸ÍÃ«:¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤·¤«¤â·ò¹¯Åª¤Ç!
ÆïÌÚ:»ä¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤ä¤¿¤é¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î?¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤¯¤é¤¤(¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸¶ºî¤ÇÆÉ¤ó¤À¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¥Þ¥¥Þ
¡½¡½¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹! TV¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥¸¡¦¥Þ¥¥Þ¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¸ÍÃ«:¥Ç¥ó¥¸¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤ë¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¹¤·¡¢¤½¤Î½ÐÎÏ¤âÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤êÂç¤¤¤¤·¡¢ÅÜ¤ê¤â´î¤Ó¤âÂç¤¤¤¡£ËÍ¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤È¤¤â¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ´î¤Ö¾ìÌÌ¤ä¡¢¥ì¥¼¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Î¥É¥¥É¥´¶¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:»ä¤Ï¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ç¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¾¯¤·É½¾ð¤Î°ã¤¦¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¸½¾ì¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¥Þ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¥Þ¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥¸¤«¤é¥Þ¥¥Þ¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤É¤¦Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò»ØÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Ë¤Î·ê¤Ë»å¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÃ«:¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë! ËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆïÌÚ:¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í! Àè¤Û¤É¸ÍÃ«¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥Ç¥ó¥¸¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¿ÍÊª¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ä¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ÆïÌÚ:¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç?
¸ÍÃ«:¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤¿¤À¡¢¡Ö³ëÆ£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Âù¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤È¥ì¥¼¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ä¡¢¥ì¥¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ë¤âº£¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ºÇ¶á¥Ð¥Ç¥£¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡È¥ì¥¼¡É¾åÅÄÎïÆà¤ÎÀâÆÀÎÏ¡Ö¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä!¡×
¡½¡½º£ºî¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÅÄÎïÆà¤µ¤ó¤¬À¼¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÃ«:ËÍ¤Ï¾åÅÄ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä! ´°Á´¤Ë¡Ö¥ì¥¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸À°ì¸À¤¬¥ì¥¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥ì¥¼¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆïÌÚ:»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥¢¥Ë¥áÅª¤Ê±é½Ð¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ì¥¼¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ë!¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¶¯¤½¤¦¤ÇÀÈ¤¤´í¤Ê¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡û2¿Í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶²ÉÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï?
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¶²ÉÝ¡¦·ù°¤¹¤ë¤Û¤É°Ëâ¤¬ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹ ¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¡È¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤¤¤â¤Î¡¦¤³¤È¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÍÃ«:ËÍ¤Ï¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¼ê¤Ç¤¹! ¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆïÌÚ:¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡©
¸ÍÃ«:¹â¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤ä¤Ä¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡£µÓÎ©¤Ë¾è¤ë¤Î¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê¹â¤µ¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆïÌÚ:Íî¤Á¤¿¤é²ø²æ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤¬¥À¥á?
¸ÍÃ«:¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë³°¤Ë¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï³¬ÃÊ¤¬°ìÈÖ¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡Ä¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç»£±Æ¤¹¤ë»þ¤È¤«¡¢¡ÖÈó¾ï³¬ÃÊ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆïÌÚ:²°¾å¤È¤«¤Çºô¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤È¤«¤Í(¾Ð)¡£
¸ÍÃ«:¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦! ¤¢¤ë¡Á!! ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤®¤³¤Á¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:ÂçÊÑ¤À¤Í(¾Ð¡Ë¡£
¸ÍÃ«:·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²æËý¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì!¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èô¹Ôµ¡¤È¤«Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?
¸ÍÃ«:Èô¹Ôµ¡¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤¹! ´ÑÍ÷¼Ö¤âÂç¾æÉ×¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¡¼¤Î¥ê¥Õ¥È¤È¤«Èó¾ï³¬ÃÊ¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¤à¤½Ð¤·¡É¤Î¾õÂÖ¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤ä´ÑÍ÷¼Ö¤Ï°Ï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤à¤½Ð¤·¤è¤ê100ÇÜÊ¿µ¤(¾Ð)! ¤à¤½Ð¤·¤À¤È¡¢»à¤Ì²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤(¾Ð¡Ë¡£
ÆïÌÚ:»ä¤ÏºÇ¶á¡ÖËºµÑ¡×¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤¿¤é¤½¤Î»ö¼«ÂÎ¤¬¿ÍÀ¸¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í§Ã£¤Èµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¯¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¸ÍÃ«:¤½¤ì¤Ã¤ÆÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆïÌÚ:¤½¤¦! ¤À¤«¤éºÇ¶á¤Ï¡ÖËºµÑ¡×¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ÍÃ«:¸À¤¤Êý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤(¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤Èµ²±ÎÏ¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤«?
ÆïÌÚ:ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢µÕ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¡£¤À¤«¤éµ²±ÎÏ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÃ«:ËºµÑ¤Î°Ëâ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
¢£¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
1998Ç¯11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2020Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥ó¥¸Ìò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦·à¾ìÈÇ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè18²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿ÍÀ¼Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù(22¡Á)¡¢¡ØUniteUp!¡Ù(23)¡¢¡ØÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡Ù(23)¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ù(23)¡¢¡ØÆ¨¤²¾å¼ê¤Î¼ã·¯¡Ù(24)¡¢¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ Âè3´ü¡Ù(25)¡¢¡Ø¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡Ù(25)¤Ê¤É¡£
¢£ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
1999Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2017Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥á¥ë¥Ø¥ó¡¦¥á¥É¥Ø¥ó¡Ù¤Î¸°Â¼ÍÕ·îÌò¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù (18)¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù (22¡Á)¡¢¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù (25)¡¢¡ØÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡Ù (25)¤Ê¤É¡£
±Ç²è²½·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Ë´¿´î¤·¡¢½é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ËÄ©¤ó¤À¸ÍÃ«¡£°ìÊý¤ÎÆïÌÚ¤Ï¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ºîÉÊ¤Î¸ÀÍÕ¤¬´µ¯¤¹¤ë°ÚÉÝ¤ä¹âÍÈ¡¢²Æ¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç±Ç¤¨¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤Ø¤Î¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¡¢ºî¼Ô¤È¤Îî°íð¤ä¡Èº£¤¤¤Á¤Ð¤óÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡É¡¢¸½¾ì¤òºÌ¤Ã¤¿¾åÅÄÎïÆà¡á¥ì¥¼¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¶²¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤Þ¤Ç¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é¹ç³Ê¤Ç½é¼ç±é¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù
¡½¡½¶áÇ¯¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤ÎÊÌºîÉÊ¤â±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£ËÜÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«?
¸ÍÃ«:¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÏËÍ¼«¿È¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ì¡²è¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¼Â¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡Ä¡Ä!
ÆïÌÚ:¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä!
¸ÍÃ«:¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è(¾Ð)¡£¼ç±é¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌ¡²è¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÉ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦!¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:¶¯¤¤¤Í(¾Ð)! »ä¤â¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¡×¤È¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤Ê¤ó¤À¤í¤¦?¡×¤È¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦±é¤¸¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤½¤³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¹âÍÈ´¶¤ä´î¤Ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡ÙÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È
¡½¡½Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥ÀèÀ¸¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¸ÍÃ«:TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î1ÏÃ¤«2ÏÃ¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
ÆïÌÚ:½øÈ×¤Ë¿ô²ó¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£ÏÃ¤»¤¿¡Ä¡Ä?
¸ÍÃ«:¾¯¤·¤À¤±¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:»ä¤¿¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Äº£¤À¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï°à½Ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó(¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤)¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í?
¸ÍÃ«:¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬¥Û¥é¡¼±Ç²è¹¥¤¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤È¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:ÉÝ¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë²æ¡¹¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¤¤¤ÞÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¸ÍÃ«:º£¤Ï¤â¤¦¸¶ºîÆóÉô¤ÎÅ¸³«¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Á´ÉôÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¤Ïº£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤«Á´ÉôÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:»ä¤Ï¡¢º£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¸«¤¿¥Þ¥¥Þ¤Î°õ¾Ý¡×¤È¤«! ²æ¡¹¤ÏÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤é¡¢±éµ»¤Î»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ï·à¾ìÈÇ¡ÖÂç²èÌÌ¤Ç±Ç¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡×
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤¬·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÍÃ«: ¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2024¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê!¡×¤È(¾Ð)¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö·à¾ìÈÇ¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡Ö¼ÜÅª¤Ë¤âÊª¸ì¤ÎÅ¸³«Åª¤Ë¤â·à¾ìÈÇ¤¬¸¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤À!¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¥¼ÊÓ¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤ß¡¢´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:»ä¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç´Ñ¤¿¤¤ÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸ø³«»þ´ü¤¬9·îº¢¤Ç²Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç²èÌÌ¤Ç±Ç¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤È¤âTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·à¾ìÈÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!
¸ÍÃ«:¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ï¹½À®¤¬±Ç²è¤Ã¤Ý¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÍÃ«¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ö·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿!¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡Ö¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ûÊÑ¤ï¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿°Õ³°¤Ê¤â¤Î
¡½¡½TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ö¤ê¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¸ÍÃ«:¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼Â¤Ïµ×¡¹¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¥³¥é¥Ü¤äUSJ¥³¥é¥Ü¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤Î¸¶²è¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Ç¥ó¥¸¤ò±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀËÜÊÔ¼ýÏ¿¤Ç¤¤¤¦¤Èµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´¶¿¨¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Çµï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶õµ¤´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼Ìò¤Î¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Çº£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÃ«:¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆïÌÚ:¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹!
¸ÍÃ«:¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ!
¡½¡½ÊÑ¤ï¤é¤ºÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¸ÍÃ«:¥Õ¥¡¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤·¤«¤â·ò¹¯Åª¤Ç!
ÆïÌÚ:»ä¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤ä¤¿¤é¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î?¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤¯¤é¤¤(¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÆïÌÚ¤È¤â¤ê¤¬°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸¶ºî¤ÇÆÉ¤ó¤À¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¥Þ¥¥Þ
¡½¡½¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹! TV¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥¸¡¦¥Þ¥¥Þ¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¸ÍÃ«:¥Ç¥ó¥¸¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤ë¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¹¤·¡¢¤½¤Î½ÐÎÏ¤âÉáÄÌ¤Î¿Í¤è¤êÂç¤¤¤¤·¡¢ÅÜ¤ê¤â´î¤Ó¤âÂç¤¤¤¡£ËÍ¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤È¤¤â¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ´î¤Ö¾ìÌÌ¤ä¡¢¥ì¥¼¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Î¥É¥¥É¥´¶¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÆïÌÚ:»ä¤Ï¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Ç¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Ï¾¯¤·É½¾ð¤Î°ã¤¦¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¸½¾ì¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¥Þ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¥Þ¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥¸¤«¤é¥Þ¥¥Þ¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤É¤¦Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò»ØÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Ë¤Î·ê¤Ë»å¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÃ«:¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë! ËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆïÌÚ:¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í! Àè¤Û¤É¸ÍÃ«¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥Ç¥ó¥¸¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¿ÍÊª¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ä¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«?
ÆïÌÚ:¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç?
¸ÍÃ«:¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤¿¤À¡¢¡Ö³ëÆ£¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Âù¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¥Þ¤µ¤ó¤È¥ì¥¼¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ä¡¢¥ì¥¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¡£¥Ç¥ó¥¸¤Ë¤âº£¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ºÇ¶á¥Ð¥Ç¥£¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡È¥ì¥¼¡É¾åÅÄÎïÆà¤ÎÀâÆÀÎÏ¡Ö¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä!¡×
¡½¡½º£ºî¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åÅÄÎïÆà¤µ¤ó¤¬À¼¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÃ«:ËÍ¤Ï¾åÅÄ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä! ´°Á´¤Ë¡Ö¥ì¥¼¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸À°ì¸À¤¬¥ì¥¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥ì¥¼¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆïÌÚ:»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥¢¥Ë¥áÅª¤Ê±é½Ð¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¥ì¥¼¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ï¤«¤ë!¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¶¯¤½¤¦¤ÇÀÈ¤¤´í¤Ê¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡û2¿Í¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶²ÉÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï?
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¶²ÉÝ¡¦·ù°¤¹¤ë¤Û¤É°Ëâ¤¬ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹ ¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¡È¤¤¤Á¤Ð¤óÉÝ¤¤¤â¤Î¡¦¤³¤È¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÍÃ«:ËÍ¤Ï¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¼ê¤Ç¤¹! ¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆïÌÚ:¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡©
¸ÍÃ«:¹â¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤ä¤Ä¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡£µÓÎ©¤Ë¾è¤ë¤Î¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê¹â¤µ¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆïÌÚ:Íî¤Á¤¿¤é²ø²æ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤¬¥À¥á?
¸ÍÃ«:¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë³°¤Ë¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï³¬ÃÊ¤¬°ìÈÖ¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡Ä¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç»£±Æ¤¹¤ë»þ¤È¤«¡¢¡ÖÈó¾ï³¬ÃÊ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆïÌÚ:²°¾å¤È¤«¤Çºô¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ë¤È¤«¤Í(¾Ð)¡£
¸ÍÃ«:¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦! ¤¢¤ë¡Á!! ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤®¤³¤Á¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
ÆïÌÚ:ÂçÊÑ¤À¤Í(¾Ð¡Ë¡£
¸ÍÃ«:·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²æËý¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì!¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Èô¹Ôµ¡¤È¤«Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?
¸ÍÃ«:Èô¹Ôµ¡¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤¹! ´ÑÍ÷¼Ö¤âÂç¾æÉ×¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¡¼¤Î¥ê¥Õ¥È¤È¤«Èó¾ï³¬ÃÊ¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¤à¤½Ð¤·¡É¤Î¾õÂÖ¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤ä´ÑÍ÷¼Ö¤Ï°Ï¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤à¤½Ð¤·¤è¤ê100ÇÜÊ¿µ¤(¾Ð)! ¤à¤½Ð¤·¤À¤È¡¢»à¤Ì²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤(¾Ð¡Ë¡£
ÆïÌÚ:»ä¤ÏºÇ¶á¡ÖËºµÑ¡×¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤¿¤é¤½¤Î»ö¼«ÂÎ¤¬¿ÍÀ¸¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í§Ã£¤Èµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤¹¤´¤¯¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¸ÍÃ«:¤½¤ì¤Ã¤ÆÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆïÌÚ:¤½¤¦! ¤À¤«¤éºÇ¶á¤Ï¡ÖËºµÑ¡×¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ÍÃ«:¸À¤¤Êý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤(¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤Èµ²±ÎÏ¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤«?
ÆïÌÚ:ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢µÕ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¡£¤À¤«¤éµ²±ÎÏ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÃ«:ËºµÑ¤Î°Ëâ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)
¢£¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
1998Ç¯11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2020Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥ó¥¸Ìò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦·à¾ìÈÇ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè18²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿ÍÀ¼Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù(22¡Á)¡¢¡ØUniteUp!¡Ù(23)¡¢¡ØÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡Ù(23)¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ù(23)¡¢¡ØÆ¨¤²¾å¼ê¤Î¼ã·¯¡Ù(24)¡¢¡ØËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ Âè3´ü¡Ù(25)¡¢¡Ø¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡Ù(25)¤Ê¤É¡£
¢£ÆïÌÚ¤È¤â¤ê
1999Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2017Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¥á¥ë¥Ø¥ó¡¦¥á¥É¥Ø¥ó¡Ù¤Î¸°Â¼ÍÕ·îÌò¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù (18)¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù (22¡Á)¡¢¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù (25)¡¢¡ØÍ§Ã£¤ÎËå¤¬²¶¤Ë¤À¤±¥¦¥¶¤¤¡Ù (25)¤Ê¤É¡£