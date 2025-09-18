LDH、6年に1度の祭り「LDH PERFECT YEAR」2026年開催決定 9つの情報一挙解禁
【モデルプレス＝2025/09/18】LDH JAPANが、6年に1度行われる「LDH PERFECT YEAR」を2026年に開催決定。あわせて、内容の一部が解禁された。
【写真】来年アリーナツアーを開催する人気LDHグループ
EXILEエンタテインメントを確立させた2008年の「EXILE PERFECT YEAR」から始まり、2014年には「EXILE TRIBE PERFECT YEAR」を開催。EXILEから始まった祭りが、総合エンタテインメントの祭典としてさらなる飛躍となるはずだった2020年「LDH PERFECT YEAR」は、コロナ禍という誰もが想像しえない未曾有の状況の中、300以上のライブ開催を断念。あの日から6年経ったいま、LDHが完全復活への狼煙をあげる。
今回解禁となった情報は全部で9つ。まず1つ目は、先日年末カウントダウン公演を発表したばかりのTHE RAMPAGEによるアリーナツアー。2020年に開催予定だったライブのタイトルを彷彿とさせる「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」と題し、2月28日三重県営サンアリーナを皮切りに全国12箇所23公演を巡る。
2つ目は、LDHにとって2026年一発目のライブとして1月15日大阪・オリックス劇場より開幕するLIL LEAGUEのホールツアー「LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”」。PERFECT YEARの開幕をどんなライブで飾ってくれるのか。
3つ目はEXILE TETSUYAがリーダーを務め、GENERATIONSの小森隼、THE RAMPAGEの吉野北人と浦川翔平、そしてFANTASTICSの中島颯太と木村慧人の6人で結成されているLDHのキッズ向けユニットEXILE B HAPPYから嬉しいお知らせが2つ。初のアルバムリリース決定と、GWの5月5日、6日にライブの開催が決定。毎年恒例となりつつある“こどもの日ライブ”も来年はより盛り上がるだろう。
そして、LDHを代表する総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH＆LOW」が10周年を迎え「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」が開幕することも発表された。第1弾として2026年1月2日よりSHIBUYA TSUTAYAにてコラボレーションカフェ＆ポップアップの開催が決定。10周年オリジナルグッズの販売や、衣装展示等も実施予定だ。
5つ目にはLDHの次世代総合エンタテインメント・プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の情報が。過去4回開催されてきたライブ映像と、原作小説の新規エピソードを描いた最新アニメーション映像を融合させた「LIVE IN THEATER『BATTE OF TOKYO -うつくしき嘘-』」が2026年1月23日よりグランドシネマサンシャイン池袋ほか劇場にて全国ロードショーが決定。さらに、ライブも2026年夏に開催されることが発表された。
さらには、2026年夏にLDHのガールズグループf5ve、Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）、iScream、Lucky2（※「2」は正しくは2乗表記）、SWEET REVENGEが集結する「LDH Girls EXPO」、2026年11月に約5年ぶりとなる劇団EXILE公演が開催されることも発表。まさにPERFECT YEARにふさわしい特別な公演となりそうだ。
ここまでイベントが目白押しだが、イベントだけではなく、ファンクラブまで進化するという。EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUBの公式アプリが、PERFECT YEARに先駆け2025年11月にリリースされることが決定。新サービスの開始や会員限定グッズの販売なども予定しているとのこと。
そして最後9つ目には、この6年に一度の祭典を盛り上げるべく、LINEヤフーと戦略的パートナーシップ契約を締結したことが発表された。LINEエンタメアカウントやAIキャラクターによるファンとの対話体験をはじめとした複数の取り組みを通じ、ファンコミュニケーションとエンタメ体験の革新を推進するという強力なパートナーとのタッグが実現。「LOVE DREAM HAPPINESS TO THE WORLD」を掲げ、LDHの総力を結集する、まさにPERFECTな1年となる。（modelpress編集部）
【ツアー日程】
2月28日（土）：三重県営サンアリーナ（三重）
3月7日（土）、8日（日）：ららアリーナ 東京ベイ（千葉）
3月21日（土）、22日（日）：長野ビッグハット（長野）
3月26日（木）、27日（金）：Aichi Sky Expo （愛知県国際展示場） ホールA（愛知）
4月15日（水）、16日（木）：大阪城ホール（大阪）
4月28日（火）、29日（水・祝）：マリンメッセ福岡 A館（福岡）
5月13日（水）、14日（木）：大阪城ホール（大阪）
5月19日（火）、20日（水）：横浜アリーナ（神奈川）
6月20日（土）、21日（日）：サンドーム福井（福井）
7月1日（水）、2日（木）：エコパアリーナ（静岡）
7月11日（土）、12日（日）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）（宮城）
7月25日（土）、26日（日）：広島グリーンアリーナ（広島）
【ツアー日程】
1月15日（木）：オリックス劇場（大阪）
1月21日（水）：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（愛知）
1月30日（金）：福岡サンパレス（福岡）
2月3日（火）：東京ガーデンシアター（東京）
【ライブ公演日程】
5月5日（火・祝）：立川ステージガーデン
5月6日（水・休）：立川ステージガーデン
【Not Sponsored 記事】
【写真】来年アリーナツアーを開催する人気LDHグループ
◆LDH「LDH PERFECT YEAR」2026年開催決定
EXILEエンタテインメントを確立させた2008年の「EXILE PERFECT YEAR」から始まり、2014年には「EXILE TRIBE PERFECT YEAR」を開催。EXILEから始まった祭りが、総合エンタテインメントの祭典としてさらなる飛躍となるはずだった2020年「LDH PERFECT YEAR」は、コロナ禍という誰もが想像しえない未曾有の状況の中、300以上のライブ開催を断念。あの日から6年経ったいま、LDHが完全復活への狼煙をあげる。
2つ目は、LDHにとって2026年一発目のライブとして1月15日大阪・オリックス劇場より開幕するLIL LEAGUEのホールツアー「LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”」。PERFECT YEARの開幕をどんなライブで飾ってくれるのか。
3つ目はEXILE TETSUYAがリーダーを務め、GENERATIONSの小森隼、THE RAMPAGEの吉野北人と浦川翔平、そしてFANTASTICSの中島颯太と木村慧人の6人で結成されているLDHのキッズ向けユニットEXILE B HAPPYから嬉しいお知らせが2つ。初のアルバムリリース決定と、GWの5月5日、6日にライブの開催が決定。毎年恒例となりつつある“こどもの日ライブ”も来年はより盛り上がるだろう。
そして、LDHを代表する総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH＆LOW」が10周年を迎え「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」が開幕することも発表された。第1弾として2026年1月2日よりSHIBUYA TSUTAYAにてコラボレーションカフェ＆ポップアップの開催が決定。10周年オリジナルグッズの販売や、衣装展示等も実施予定だ。
5つ目にはLDHの次世代総合エンタテインメント・プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」の情報が。過去4回開催されてきたライブ映像と、原作小説の新規エピソードを描いた最新アニメーション映像を融合させた「LIVE IN THEATER『BATTE OF TOKYO -うつくしき嘘-』」が2026年1月23日よりグランドシネマサンシャイン池袋ほか劇場にて全国ロードショーが決定。さらに、ライブも2026年夏に開催されることが発表された。
さらには、2026年夏にLDHのガールズグループf5ve、Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）、iScream、Lucky2（※「2」は正しくは2乗表記）、SWEET REVENGEが集結する「LDH Girls EXPO」、2026年11月に約5年ぶりとなる劇団EXILE公演が開催されることも発表。まさにPERFECT YEARにふさわしい特別な公演となりそうだ。
ここまでイベントが目白押しだが、イベントだけではなく、ファンクラブまで進化するという。EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUBの公式アプリが、PERFECT YEARに先駆け2025年11月にリリースされることが決定。新サービスの開始や会員限定グッズの販売なども予定しているとのこと。
そして最後9つ目には、この6年に一度の祭典を盛り上げるべく、LINEヤフーと戦略的パートナーシップ契約を締結したことが発表された。LINEエンタメアカウントやAIキャラクターによるファンとの対話体験をはじめとした複数の取り組みを通じ、ファンコミュニケーションとエンタメ体験の革新を推進するという強力なパートナーとのタッグが実現。「LOVE DREAM HAPPINESS TO THE WORLD」を掲げ、LDHの総力を結集する、まさにPERFECTな1年となる。（modelpress編集部）
◆「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」
【ツアー日程】
2月28日（土）：三重県営サンアリーナ（三重）
3月7日（土）、8日（日）：ららアリーナ 東京ベイ（千葉）
3月21日（土）、22日（日）：長野ビッグハット（長野）
3月26日（木）、27日（金）：Aichi Sky Expo （愛知県国際展示場） ホールA（愛知）
4月15日（水）、16日（木）：大阪城ホール（大阪）
4月28日（火）、29日（水・祝）：マリンメッセ福岡 A館（福岡）
5月13日（水）、14日（木）：大阪城ホール（大阪）
5月19日（火）、20日（水）：横浜アリーナ（神奈川）
6月20日（土）、21日（日）：サンドーム福井（福井）
7月1日（水）、2日（木）：エコパアリーナ（静岡）
7月11日（土）、12日（日）：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）（宮城）
7月25日（土）、26日（日）：広島グリーンアリーナ（広島）
◆「LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”」
【ツアー日程】
1月15日（木）：オリックス劇場（大阪）
1月21日（水）：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（愛知）
1月30日（金）：福岡サンパレス（福岡）
2月3日（火）：東京ガーデンシアター（東京）
◆EXILE B HAPPY、2026年アルバム発売＆2026年5月ライブ開催
【ライブ公演日程】
5月5日（火・祝）：立川ステージガーデン
5月6日（水・休）：立川ステージガーデン
【Not Sponsored 記事】