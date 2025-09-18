Mrs. GREEN APPLEライブフィルム＆ドキュメンタリー映画、ムビチケ販売決定！
11月28日より同時公開される、Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』のムビチケ販売が発表された。
【写真】Mrs. GREEN APPLEライブフィルム＆ドキュメンタリー映画、各ムビチケ情報・告知ビジュアル
大森元貴（Vo／G）を中心として、若井滉斗（G）と藤澤涼架（Key）で構成されるスリーピースバンド、Mrs. GREEN APPLE。今年デビュー10周年を迎えた彼らは7月26・27日に、バンド史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。2日間で約10万人の観客を動員し、WOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も行われ、会場、そして配信とビューイングのトータル約30万人以上が視聴し、ファンのみならず日本中を熱狂させた。
そんな彼らの“伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを映画館で再び体感することができるライブフィルムと、日本の音楽シーンを牽引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めての“Mrs. GREEN APPLE”を知るドキュメンタリー映画が同時公開。“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX（R）上映”は日本人アーティストとしては史上初の快挙となる。
日本の音楽界を照らし続ける彼らがデビュー10周年を迎え、トップランナーとして進化を遂げる様子を、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から完全収録した本作は映画史のみならず音楽史にも残る作品となりうる。
このたび、本作の公開を記念して販売される豪華ムビチケ情報を解禁。
ライブフィルムは、先日解禁されるや否や、臨場感あふれるステージパフォーマンスの様子を切り取り話題となった、美麗なキービジュアルのデザインを起用。一方、ドキュメンタリー映画は、ムビチケ限定ビジュアルとして貴重な本編初出しカットを使用した、3人の後ろ姿が映し出されたデザインに。ミセスが光へ向かって歩み出す姿ともとれるデザインに、本編ではどのような展開が待っているのか、ますます期待が高まる仕上がりとなっている。
さらに、9月22日より、パンフレットやスペシャルグッズも付いた豪華セット仕様での販売が決定。両作品の魅力を余すことなく凝縮した劇場パンフレットを2作品のムビチケ2枚とセットで事前販売する。
ライブフィルムは伝説のライブ「FJORD」の空気感をそのまま閉じ込めた冊子仕様、ドキュメンタリー映画はメンバーの素顔を切り取ったフォトカード仕様となっており、これらを特製ケースに収めた豪華なコレクターズアイテムとして販売。ムビチケとセット購入すると、映画の公開前週（11月21日）から順次発送が行われるが、映画公開前にパンフレットが販売されるのは異例だ。
加えて、スペシャルグッズ「MGAムビチケアクリルフレーム（オリジナルBOX付）」の販売も決定。2作品のムビチケ2枚とのセットのみで購入が可能なグッズとなる。
また、上映劇場は全国256館に決定。ライブフィルム＆ドキュメンタリーが全て同じ劇場でセット鑑賞可能なことに加え、ライブフィルムは60館のIMAX（R）スクリーンも合わせた計316館にて上映される。
Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD（フィヨルド）〜 ON SCREEN』、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』は、11月28日より同時公開。
