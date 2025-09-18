黒島結菜、“最近すごく大事になってきた”こととは？「1日の最後に」【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の黒島結菜が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】黒島結菜、オールブラックコーデでクールな魅力
黒島は、黒で統一されたファッションを披露。メゾンの象徴である「パンテール」をあしらったジュエリーを身につけ、華やかさを演出した。
日本初のレジデンスが併設されている非日常的な空間が潜んだ本ブティックにちなんで、自身にとってのご褒美時間を聞かれた黒島は「毎日があっという間に過ぎるので、1日の最後にゆっくりお風呂に入って携帯を置いて自分自身と向き合う時間が最近はすごく大事になってきて」と口に。続けて「日々の反省点や『これからどうやって毎日過ごしていこうかな』とゆっくり向き合う時間を大切にしています。キャンドルを焚いたり、お塩を入れてみたりして少しでもリラックスできるようにしています」と笑顔を見せた。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、黒島のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
