AAA宇野実彩子、シャツから美脚披露「おしゃれ」「カッコいい着こなし」
【モデルプレス＝2025/09/18】AAAの宇野実彩子が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ秋らしいコーディネートを公開した。
【写真】宇野実彩子、美脚際立つスタイリング披露
宇野は「何枚めのルックが好きですか」とコメントし、美しい脚が際立つ秋らしいスタイリングを披露した。黒いジャケットと白いシャツを合わせたモノトーンコーディネートで、洗練された大人の魅力を表現している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「カッコいい着こなし」「似合う」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
