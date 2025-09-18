広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレス姿「すごく美しい」 “キスマーク”にも反響
女優の広瀬すずが18日、インスタグラムを更新し、ルイ・ヴィトンのドレス姿を披露した。第50回トロント国際映画祭に参加した際のショットで、シックな装いに「美しい」「大人可愛い」と称賛の声が寄せられている。
【写真】広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレス姿を披露 “キスマーク”も
広瀬が主演を務める映画『遠い山なみの光』は、第50回トロント国際映画祭で公式上映され、広瀬は共演の松下洸平、石川慶監督とともに舞台あいさつに登壇。現地の観客の前で作品を紹介した。
投稿では、「Toronto 映画祭に参加させていただきました #遠い山なみの光 まだまだ多くの方にこの作品が届くことを願っています」と記し、ルイ・ヴィトンのドレスを着たモノクロショットや、CNタワーを背景にした姿を公開。さらに、ティッシュに残った鮮やかな“キスマーク”の写真も添えられており、ファンの間で話題となった。
ファンからは「とってもキレイ」「すごく美しい」「大人可愛い！」「そのティッシュプレゼントして」といった声が寄せられている。
引用：「広瀬すず」インスタグラム（＠suzu.hirose.official）
【写真】広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレス姿を披露 “キスマーク”も
広瀬が主演を務める映画『遠い山なみの光』は、第50回トロント国際映画祭で公式上映され、広瀬は共演の松下洸平、石川慶監督とともに舞台あいさつに登壇。現地の観客の前で作品を紹介した。
ファンからは「とってもキレイ」「すごく美しい」「大人可愛い！」「そのティッシュプレゼントして」といった声が寄せられている。
引用：「広瀬すず」インスタグラム（＠suzu.hirose.official）