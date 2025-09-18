武井壮、「とんねるず」との思い出が詰まった“300万円超え”腕時計が話題「全身タイツのまま銀座に連れて行かれて…」
タレントの武井壮が、18日までにインスタグラムを更新。私物の高級腕時計とそれにまつわる思い出を語った。
【写真】武井壮の“300万円超え”腕時計が超カッコいい
武井は「この時計は芸能界にデビューした年に楽屋で出番を待っていたらとんねるずのお二人が突然やってきて『行くよ！』って言われてヒョウ柄の全身タイツのまま銀座に連れて行かれて突然300万円超えのこいつを買うことになった思い出の時計だ」と思い出を振り返り、「とんねるず」の番組で購入した腕時計の写真をアップ。腕時計はこの日オーバーホールから帰ってきたそうで、新品のように輝いている。
また、武井は現在闘病のため芸能活動を休止しているとんねるず・石橋貴明について「貴明さんが1日も早く元気になってまた一緒に番組できたら最高だなあ」と語った。
この投稿にファンからは「唯一無二の思い出の時計ですね」「様々な思い出があって宝物ですよね」「好きな時計です そして元気になりますように︎」などの声が寄せられている。
引用：「武井壮」インスタグラム（@sosotakei）
