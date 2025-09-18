クルッと巻くだけ！【GU】40・50代のコーデを格上げ♡「990円スカーフ」

コーデを組んだけれどなんだかパッとしない……。そんなときはスカーフを取り入れてみて。プラスワンで着こなしが上級者見えするかも。【GU（ジーユー）】から登場した「990円スカーフ」なら、気軽に試すことができそうです。いろいろなアレンジを楽しめて、シンプルコーデのアクセントにもなるスカーフを今回は紹介します。

上品な柄と素材感がコーデのアクセントに

【GU】「ペイズリースカーフ」\990（税込）

「ペイズリー柄を上品にアレンジ」（公式サイトより）した、微光沢感のあるスカーフ。プラスワンで華やぎを与えてくれるので、コーデがマンネリ気味なときに活躍するかも。腰や首にサッと巻くだけで、一気にこなれ感のあるスタイルが完成しそう。ネイビー・ダークブラウン・ワインという、大人コーデにも合わせやすい3色展開。バッグに付けるほかヘアアクセとして使うのもおすすめです。

ブラウンのワントーンで統一した旬顔コーデ

スタッフのNatsukiさんによる、今年のトレンドカラーブラウンのワントーンコーデ。「スカーフは三角に折ってサイドで片結び」しているそう。それだけで、地味見えしがちなブラウンコーデのアクセントになり、着こなしにメリハリをプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M