星野源、ツアー最終日を映画館でライブビューイング開催
星野源が、自身初となる映画館でのライブビューイングイベント＜”Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas＞を開催する。
このライブビューイングは、5月からスタートした全国＆アジアツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞の最終公演にあたる10月19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜での模様を、全国47都道府県および海外の映画館で生中継するというものだ。
コロナ禍中の2021〜2022年には、オンラインライブイベント＜宴会＞をはじめ、配信形式でライブを届けてきているが、ライブ会場からのパフォーマンスをリアルタイムで映画館に中継するライブビューイングは、自身初の試みとなる。
約6年ぶりとなる当ツアーは、追加公演を含むすべての公演が即日ソールドアウトになっており、このライブビューイングイベントは、星野源のライブパフォーマンスの現在地でありひとつの到達点ともいえるものだ。
なお、9月17日（水）にはアルバム『Gen』のアナログ盤がリリースされ、11月には新曲「いきどまり」が主題歌として起用された映画『平場の月』が公開される。
“Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas
https://liveviewing.jp/genhoshino-madhope/
〈国内チケット販売詳細〉
・「YELLOW MAGAZINE＋」先行（抽選）：9月20日（土）13:00〜9月28日（日）23:59
・プレリクエスト（抽選）：9月21日（日）13:00〜9月28日（日）23:59
・一般発売（先着）：10月11日（土）18:00〜10月17日（金）12:00
【映画館販売（先着）】
・各映画館のインターネットチケット販売サービス：10月18日（土）0:00以降〜
・各映画館窓口／自動券売機：10月18日（土）映画館オープン時間〜
※10月17日（金）12:00までの一般発売で販売予定枚数を終了した場合は、映画館でのチケット販売はございません。
※インターネットチケット販売サービスのない映画館では、インターネットでのチケット販売はございません。
※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。
※インターネットにて販売予定枚数を終了した場合は、映画館窓口／自動券売機での販売はございません。（一部映画館を除く。）
星野源 6th Album『Gen』
アナログLP 重量盤仕様2枚組／生産限定／[VIJL-60366〜7]／税込価格 \5,940
2025年9月17日(水) 発売
DISC-1
[SIDE-A] 1. 創造 2. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 3. Star 4. Glitch
[SIDE-B] 1. 喜劇 2. 2 (feat. Lee Youngji) 3. Melody 4. 不思議
DISC-2
[SIDE-C] 1. Memories (feat. UMI, Camilo) 2. 暗闇 3. Why 4. 生命体
[SIDE-D] 1. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 2. Sayonara 3. 異世界混合大舞踏会 4. Eureka
購入 https://genhoshino.lnk.to/Gen_vinyl
配信 https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
CD “Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／税込価格 \7,480
CD “Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／税込価格 \8,910
CD “Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／税込価格 \8,910
CD 通常盤 [VICL-66033]／税込価格 \3,410
[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱
Box Set “Poetry”
●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種
●ライナーノーツ「From 808 Studio」
Box Set “Visual” Blu-ray / DVD (5時間46分収録)
●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE
●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA
・アフター (バースデー) パーティー
・トークセレクション
・ドキュメンタリー
・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール
●Akira Nise presents Fake
・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種
購入 https://genhoshino.lnk.to/Gen
＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞
5月15日（木）- 16日（金） 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
5月24日（土）- 25日（日） 北海道・北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
5月31日（土）- 6月1日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
6月11日（水）- 12日（木） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
6月18日（水）- 19日（木） 福岡・マリンメッセ福岡A館
6月24日（火）- 25日（水） 大阪・大阪城ホール
7月12日（土）- 13日（日） 沖縄・沖縄アリーナ
追加公演
9月21日（日）大阪・京セラドーム
10月18日（土）- 19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
全ソールドアウト
