星野源が、自身初となる映画館でのライブビューイングイベント＜”Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas＞を開催する。

このライブビューイングは、5月からスタートした全国＆アジアツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞の最終公演にあたる10月19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜での模様を、全国47都道府県および海外の映画館で生中継するというものだ。

コロナ禍中の2021〜2022年には、オンラインライブイベント＜宴会＞をはじめ、配信形式でライブを届けてきているが、ライブ会場からのパフォーマンスをリアルタイムで映画館に中継するライブビューイングは、自身初の試みとなる。

約6年ぶりとなる当ツアーは、追加公演を含むすべての公演が即日ソールドアウトになっており、このライブビューイングイベントは、星野源のライブパフォーマンスの現在地でありひとつの到達点ともいえるものだ。

なお、9月17日（水）にはアルバム『Gen』のアナログ盤がリリースされ、11月には新曲「いきどまり」が主題歌として起用された映画『平場の月』が公開される。

“Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas

https://liveviewing.jp/genhoshino-madhope/
〈国内チケット販売詳細〉
・「YELLOW MAGAZINE＋」先行（抽選）：9月20日（土）13:00〜9月28日（日）23:59
・プレリクエスト（抽選）：9月21日（日）13:00〜9月28日（日）23:59
・一般発売（先着）：10月11日（土）18:00〜10月17日（金）12:00

【映画館販売（先着）】
・各映画館のインターネットチケット販売サービス：10月18日（土）0:00以降〜
・各映画館窓口／自動券売機：10月18日（土）映画館オープン時間〜
※10月17日（金）12:00までの一般発売で販売予定枚数を終了した場合は、映画館でのチケット販売はございません。
※インターネットチケット販売サービスのない映画館では、インターネットでのチケット販売はございません。
※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。
※インターネットにて販売予定枚数を終了した場合は、映画館窓口／自動券売機での販売はございません。（一部映画館を除く。）

星野源 6th Album『Gen』

アナログLP 重量盤仕様2枚組／生産限定／[VIJL-60366〜7]／税込価格 \5,940
2025年9月17日(水) 発売
DISC-1
[SIDE-A] 1. 創造　2. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)　3. Star　4. Glitch
[SIDE-B] 1. 喜劇　2. 2 (feat. Lee Youngji)　3. Melody　4. 不思議
DISC-2
[SIDE-C] 1. Memories (feat. UMI, Camilo)　2. 暗闇　3. Why　4. 生命体
[SIDE-D] 1. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)　2. Sayonara　3. 異世界混合大舞踏会　4. Eureka
購入　https://genhoshino.lnk.to/Gen_vinyl
配信　https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital
CD　“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／税込価格 \7,480
CD　“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／税込価格 \8,910
CD　“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／税込価格 \8,910
CD　通常盤 [VICL-66033]／税込価格 \3,410
[各初回限定盤]　*各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱
Box Set “Poetry”
●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種
●ライナーノーツ「From 808 Studio」

Box Set “Visual” Blu-ray / DVD (5時間46分収録)
●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE

化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues　08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント　14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）
●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA
・アフター (バースデー) パーティー
・トークセレクション　
・ドキュメンタリー
・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール
●Akira Nise presents Fake
・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」
●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種
購入　https://genhoshino.lnk.to/Gen

＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞

5月15日（木）- 16日（金） 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
5月24日（土）- 25日（日） 北海道・北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
5月31日（土）- 6月1日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
6月11日（水）- 12日（木） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
6月18日（水）- 19日（木） 福岡・マリンメッセ福岡A館
6月24日（火）- 25日（水） 大阪・大阪城ホール
7月12日（土）- 13日（日） 沖縄・沖縄アリーナ
追加公演
9月21日（日）大阪・京セラドーム
10月18日（土）- 19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
全ソールドアウト

