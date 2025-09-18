あいさつするＥＸＩＬＥ　ＭＡＫＩＤＡＩら（中央）ら（カメラ・宮崎　亮太）

　大手芸能事務所「ＬＤＨ」が６年に一度開催する「ＬＤＨ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲ　２０２６」の解禁イベントが１８日、都内で行われ、グループの垣根を越えた３２名のアーティストが一堂に会した。

　ＬＤＨの歴史に刻まれるメモリアルな１年。大みそかに愛知・ＩＧアリーナで行われるＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥのカウントダウンライブから幕を開けるが、川村壱馬は「みなさんの２０２５年の締めくくり、２０２６年の開幕をこれまでにない時間にできたら。先陣切って、特攻隊長のつもりで走って行きたい」と意欲をみせた。

　６年前、２０２０年のＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲはコロナ禍の影響で計３３４公演が中止に。ＥＸＩＬＥの橘ケンチは「中止になったあの日は忘れない。６年たって、リベンジのＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲをうれしく思っています」と語ると、三代目Ｊ　ＳＯＵＬ　ＢＲＯＴＨＥＲＳのＥＸＩＬＥ　ＮＡＯＴＯ（４２）は「やっと思いを返す時間がきた」とかみしめた。

　今回の発表以降も、それぞれのグループに大きな展開が期待できそう。ＥＸＩＬＥ　ＭＡＫＩＤＡＩは「「最初の（開催の）０８年から時がたって、今はこれだけの仲間、同士がいる。ぜひ“大箱推し”をしてもらって、みんなでハッピーになりたい」と語った。

◆この日発表された「ＬＤＨ　ＰＥＦＥＣＴ　ＹＥＡＲ　２０２６」の内容

〈１〉ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＲアリーナツアー

〈２〉ＬＩＬ　ＬＥＡＧＵＥホールツアー

〈３〉ＥＸＩＬＥ　Ｂ　ＨＡＰＰＹ

〈４〉ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ　１０ｔｈ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　ＹＥＡＲ

〈５〉「ＢＡＴＴＬＥ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ」映画、夏にライブ開催

〈６〉２６年２月に東京・大阪で「劇団ＥＸＩＬＥ」公演

〈７〉夏に「ＬＤＨ　Ｇｉｒｌｓ　ＥＸＰＯ」

〈８〉ＥＸＩＬＥ　ＴＲＩＢＥ　ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＦＡＮ　ＣＬＵＢ公式アプリリリース

〈９〉ＬＩＮＥヤフーと戦略的パートナーシップ契約締結