大手芸能事務所「ＬＤＨ」が６年に一度開催する「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の解禁イベントが１８日、都内で行われ、グループの垣根を越えた３２名のアーティストが一堂に会した。

ＬＤＨの歴史に刻まれるメモリアルな１年。大みそかに愛知・ＩＧアリーナで行われるＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのカウントダウンライブから幕を開けるが、川村壱馬は「みなさんの２０２５年の締めくくり、２０２６年の開幕をこれまでにない時間にできたら。先陣切って、特攻隊長のつもりで走って行きたい」と意欲をみせた。

６年前、２０２０年のＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲはコロナ禍の影響で計３３４公演が中止に。ＥＸＩＬＥの橘ケンチは「中止になったあの日は忘れない。６年たって、リベンジのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲをうれしく思っています」と語ると、三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳのＥＸＩＬＥ ＮＡＯＴＯ（４２）は「やっと思いを返す時間がきた」とかみしめた。

今回の発表以降も、それぞれのグループに大きな展開が期待できそう。ＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩは「「最初の（開催の）０８年から時がたって、今はこれだけの仲間、同士がいる。ぜひ“大箱推し”をしてもらって、みんなでハッピーになりたい」と語った。

◆この日発表された「ＬＤＨ ＰＥＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の内容

〈１〉ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＲアリーナツアー

〈２〉ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥホールツアー

〈３〉ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹ

〈４〉ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ １０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＹＥＡＲ

〈５〉「ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ」映画、夏にライブ開催

〈６〉２６年２月に東京・大阪で「劇団ＥＸＩＬＥ」公演

〈７〉夏に「ＬＤＨ Ｇｉｒｌｓ ＥＸＰＯ」

〈８〉ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＦＡＮ ＣＬＵＢ公式アプリリリース

〈９〉ＬＩＮＥヤフーと戦略的パートナーシップ契約締結