Ken Yokoyama、サバシスターを迎えてツーマンツアー＜Family Combo Tour＞を11月より開催
Ken Yokoyamaとサバシスターによるツーマンツアー＜Ken Yokoyama pre「Family Combo Tour＞が11月より開催されることが発表となった。
“PIZZA OF DEATHの長女”サバシスターが、“PIZZA OF DEATHのラスボス”Ken Yokoyamaの初のツアーを開催する形だ。サバシスターのなち(Vo)にとっても、憧れ続けてきたKen Yokoyamaとの共演はまさに念願。世代を超えた2組による熱いツアーになるはずだ。
同ツアーは11月17日に仙台Rensa、11月19日に新潟LOTS、12月4日に渋谷Spotify O-EASTといった3公演が決定している。
■＜Ken Yokoyama pre「Family Combo Tour」＞
11月17日(月) 宮城・仙台Rensa
11月19日(水) 新潟・新潟LOTS
12月04日(木) 東京・渋谷Spotify O-EAST
【SATANIC.ENT先行販売】
先行販売期間：9/18(木)19:00〜9/21(日) 23:59
関連リンク
◆Ken Yokoyama オフィシャルサイト
◆横山健 オフィシャルTwitter
◆横山健 オフィシャルInstagram
◆サバシスター オフィシャルサイト
◆サバシスター オフィシャルInstagram
◆サバシスター オフィシャルX
◆サバシスター オフィシャルTikTok
◆サバシスター オフィシャルYouTubeチャンネル
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト