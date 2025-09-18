Ken Yokoyamaとサバシスターによるツーマンツアー＜Ken Yokoyama pre「Family Combo Tour＞が11月より開催されることが発表となった。

“PIZZA OF DEATHの長女”サバシスターが、“PIZZA OF DEATHのラスボス”Ken Yokoyamaの初のツアーを開催する形だ。サバシスターのなち(Vo)にとっても、憧れ続けてきたKen Yokoyamaとの共演はまさに念願。世代を超えた2組による熱いツアーになるはずだ。

同ツアーは11月17日に仙台Rensa、11月19日に新潟LOTS、12月4日に渋谷Spotify O-EASTといった3公演が決定している。

■＜Ken Yokoyama pre「Family Combo Tour」＞

11月17日(月) 宮城・仙台Rensa

11月19日(水) 新潟・新潟LOTS

12月04日(木) 東京・渋谷Spotify O-EAST

【SATANIC.ENT先行販売】

先行販売期間：9/18(木)19:00〜9/21(日) 23:59

