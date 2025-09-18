横浜のブランド梨を使った「氷結mottainai 浜なし」。ジューシーでみずみずしい果実感に、控えめな酸味が生むクリーミーな甘さが特徴です。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番「氷結シチリア産レモン」と比較しながら、その個性や食事との相性を解き明かします。

キリン 氷結mottainai 浜なし

アルコール成分：5％

原材料：日本なし果汁、ウオッカ、糖類（国内製造）／炭酸、酸味料、香料

おいしいのに訳あって捨てられてしまう横浜のブランド梨「浜なし」を使用。浜なしのはじけるようなみずみずしい果実感が感じられ、軽やかな炭酸感とスッキリとした後味で、チューハイならではの爽やかさが楽しめるおいしさ。

定番の「氷結シチリア産レモン」と飲み比べ！

「果汁感は『氷結』らしいジューシーさで、酸味は控えめなぶんややクリーミー。なし好き、またはお酒のエントリー層向けの甘口ですが、飲み口はサラッとクリアで食事にも合わせられます。かぼちゃの煮つけや角煮、西京漬け、または甘めの中華やタイやシンガポール料理などの甘じょっぱい料理がよさそう。

『氷結』の定番、『レモン』は、安定のバランス感と爽快感で、シチリアレモンの酸味が心地いい。浜なしとの方向性はかなり違いますが、どんな食事にも合う味わいと、ジューシーさは共通した魅力です」（中山）

青：氷結mottainai浜なし

黄色：氷結シチリア産レモン

■氷結mottainai 浜なし

甘さ：4 キレ：2.5 アルコール感：1 酸味：1 果実味：2.5



■氷結シチリア産レモン

甘さ：3 キレ：3.5 アルコール感：1.5 酸味：4 果実味：4

氷結 チューハイ500ml×24本 キリン 氷結 mottainai 浜なし サワー 酎ハイ お酒 氷結 \5,304 （2025/09/16 16:37時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

The post 梨好きは要チェック！「氷結mottainai浜なし」飲み比べレポート appeared first on GetNavi web ゲットナビ.