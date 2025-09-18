東京ディズニーランド（ＴＤＬ、千葉・浦安市）で猛暑のため２日連続で中止になっていた、ハロウィーンパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｆｒｅｎｚｙ”」（１日１回、約４５分）が１８日、決行された。

１６日のプレスプレビュー、１７日の開幕日はともに高温のため中止になっていた。「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｆｒｅｎｚｙ”」はディズニーの悪役ディズニーヴィランズが主役のパレードで、「プリンセスと魔法のキス」のドクター・ファシリエ、「１０１ 匹わんちゃん」のクルエラ・ド・ビル、「ピーター・パン」のフック船長、「眠れる森の美女」のマレフィセント、「アラジン」のジャファー、「リトル・マーメイド」のアースラらの悪役がミッキーマウスらを妖しい世界へ誘う。

１０月３１日まで東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）全体で秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を展開中。東京ディズニーシー（ＴＤＳ）では、ディズニー＆ピクサー映画「リメンバー・ミー」をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催されているほか、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちがハロウィーン衣装でメディテレーニアンハーバーに登場する「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」が開催されている。