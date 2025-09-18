LDH所属32人、大集結で続々発表 6年ぶり『LDH PERFECT YEAR 2026』開催決定
EXILE TRIBEらLDH所属32人が18日、都内で行われた『“LDH PERFECT YEAR 2026”解禁イベント』に登壇。2020年にコロナ禍で『LDH PERFECT YEAR 2026』の開催が発表された。
【写真】圧巻すぎる…！総勢32人が大集合
「9月18日」はLDHの創業記念日。ファンへの日頃の感謝の気持ちを込めたスペシャルイベントして、初めて有観客で開催された。イベントには、EXILEのMAKIDAI、橘ケンチ、TETSUYA、三代目 J SOUL BROTHERSのNAOTO、小林直己、GENERATIONSの小森隼、中務裕太、THE RAMPAGEの陣、川村壱馬ら各グループから32人が集結した。
MCと務める小森と陣が「盛り上がる準備はできてますかー！」と盛り上げてイベントは開幕。MAKIDAIは「グッドバイブスを届けられるように頑張ります」と勢いづけた。
この日は、2020年にコロナ禍の影響で中止となったイベントのリベンジとなる『LDH PERFECT YEAR 2026』の開催を発表。発表を受けて、橘は「早いね」としみじみ。コロナ禍の影響を受け中止となった当時を振り返り、「またリベンジの2026年を迎えることができてうれしく思っています」とほほ笑んだ。MAOTOは「あのときの溜まった思いを返すそのときがやっときたなという感じです」と力を込めた。
陣は「お祭り気分で楽しんでいただければ」と呼びかけ、この日は9つの情報解禁があったが、小森とともに「これは一部です！」と強調。さらなる展開への期待をあおった。
■「LDH PERFECT YEAR 2026」解禁一覧
・THE RAMPAGE アリーナツアー開催決定
・LIL LEAGUE ホールツアー開催決定
・EXILE B HAPPY アルバムリリース＆ライブ開催決定
・HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR
・BATTLE OF TOKYO 映画上演＆夏にライブ開催決定
・劇団 EXILE公演 2026年11月東京・大阪にて上演決定
・「LDH Girls EXPO」2026 年夏開催決定
・EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB 公式アプリリリース
・LINE ヤフーと戦略的パートナーシップ契約を締結
