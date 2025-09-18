「ポスト石破」ははたして誰になるのでしょうか。



「来週22日」に告示、「10月4日」に投開票を迎える自民党の総裁選挙に向けて、長野県連では18日、投票用紙の発送準備が行われました。



自民党総裁選の投票用紙と書かれた往復はがき。



長野市にある「自民党県連」では18日、22日の告示を前に発送に向けた準備が行われました。



県連によりますと、投票権を持つ県内の党員・党友などはおよそ「1万3000人」です。





“ポスト石破”の座を争う候補者として名前があがるのが前回の総裁選にも出たこの5人。この時の県内の党員投票では、高市・前経済安保担当大臣が最も多い3200票余りを獲得。石破総理が2位、次いで、小泉・農水大臣、林・官房長官と続いていました。自民党県連 滝沢圭隆 事務局長「一昨年からの自由民主党、わが党の不祥事等も含めてですね、いろんな選挙結果が出ておりますけども、そういうものが払しょくできるような、これからの日本を背負って立っていただけるような総裁を選んでいただきたいと思います」自民党の国会議員による「295票」と、全国の党員投票に基づいて割り振る「295票」の合わせて「590票」で争われる総裁選挙。来週22日告示、来月4日の投開票ですが、県連では、投票用はがきを9月30日までに投函するよう呼び掛けています。