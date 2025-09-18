日本テレビ「くりぃむしちゅーのベタドラマ」が１７日に放送された。

「ドラマによくあるベタな展開」を繋ぎ合わせて完成したベタドラマと、その行方をクイズで予想する人気企画。今回は「恋愛ドラマのベタ」で、売れない挿絵画家ベタ男（小泉孝太郎）と、高校時代の初恋相手でベタ男をずっと忘れられないベタ子（美村里江）の物語。２人の恋の障壁となる「明らかに波乱を巻き起こしそうな女」としてベタ男の元彼女アヤカ役で橋本マナミが登場した。

やり手のアートディーラーで気が強く、赤い派手な服を着て、ベタ男に最接近。「最悪のタイミングで家に来る」「キスしていると勘違いさせる」「ベタ子の写真を見つけて破く」「ベタ子の職場に乗り込む」「ベタ男の夢の邪魔しないでと別れるよう言ってくる」など、ベタな嫌な女を好演した。

若槻千夏がドラマを見て泣き出すなど、クイズ回答者がストーリーに入り込み、橋本のドハマりの演技に大久保佳代子が力を込めて「ホントに橋本マナミが嫌い！」「赤のワンピースのセンスの悪さ！」と笑わせた。

ネットでも話題となり「こういう役に橋本マナミさんってめちゃくちゃ合ってるな…ｗ」「橋本マナミが嫌い！ｗ」「橋本マナミ嫌い！じゃないのよ（笑）」「橋本マナミ役なのにとばっちり受けて草ｗ」「波乱を巻き起こす女性役で橋本マナミさん登場するの面白すぎる」「橋本マナミとかいう完璧な配役」「橋本マナミキライだわ！ｗ」「本当にありそうｗ」と反応する投稿が集まった。